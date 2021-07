Concerti alla scoperta di luoghi straordinari

Online da venerdi 9 luglio i video documentari di Genius Loci, il format inedito che racconta il patrimonio storico ed archeologico d’Italia, attraverso la lente spettacolare delle arti, in esclusiva su MArteChannel, il nuovo canale dedicato allo spettacolo. Si parte con lo splendido panorama di Rocca Janula a Cassino perfettamente sintonizzato sulle note degli EST in un concerto sorprendente che spazia dal jazz alla bossanova, dal gipsy al valzer.

Concerti e sperimentazioni sonore, eventi spettacolari e suggestivi che donano nuova vita ai panorami archeologici e naturali valorizzando tesori nascosti, sono i protagonisti della rassegna di video racconti che ha attraversato fin’ora alcuni dei più suggestivi borghi e comuni del Lazio. Genius Loci amplifica in modo innovativo le bellezze del territorio: le sonorità dei musicisti sono abbinate ad hoc agli spazi che li ospitano, un incontro che trasforma i luoghi e che diventa volano della promozione culturale e turistica. Eco di nuove suggestioni per vicoli, scorci, palazzi storici, monumenti, chiese, muri, spazi culturali, gallerie, grotte, torri, rocche, borghi disabitati, antiche vie sotterranee e parchi attraversati da questa onda d’arte.

Genius Loci è un’edizione speciale dell’evento live Su:ggestiva: un meraviglioso esempio di ciò che si può realizzare, grazie alla direzione organizzativa ed artistica di Scuderie MArteLive, nell’incontro fra luoghi straordinari ed interpreti d’eccezione. La programmazione spazia dalla musica ambient ed elettroacustica fino alla musica classica, in uno spettacolo che torna ad essere un rituale collettivo in grado di emozionare, di suggestionare e di raccontare passato e presente dei territori.

advertisement

I video racconti di Genius Loci sono trasmessi in esclusiva in streaming sul canale dedicato all’arte MArteChannel, in funzione dal 15 dicembre, e sulle pagine facebook social

dell’ ecosistema Scuderie MArteLive.

A Rocca Janula di Cassino si sono esibiti gli EST in un concerto sorprendente che spazia dal jazz alla bossanova, dal gipsy al valzer, un crescendo di sonorità delle musiche del passato rivisitate in chiave inedita. Inoltre Ivan Segreto che con il suo iconico pianoforte ci ha regalato un concerto nella suggestiva location della Viterbo Sotterranea. Il concerto dei Camera, sonorizzazioni e musica da colonna sonora nella cornice della riserva naturale di Monterano. Le canzoni di Gianluca Secco alla Rocca di Tolfa. I concerti di arpa di Diane Peters nella Necropoli Etrusca di Cerveteri e di Irene Betti nel borgo di Barbarano Romano.

L’iniziativa è organizzata dall’associazione ARTmosfera ed è l’edizione speciale di Su:ggestiva, un percorso che terminerà con una straordinaria rassegna durante la Biennale MArteLive 2021. La direzione artistica è curata da Scuderie MArteLive che dal 2001 realizza e promuove eventi, spettacoli e festival in tutta Italia. Scuderie MArteLive, rappresentando gli artisti di sedici discipline (street artist, pittori, fotografi, fumettisti, grafici, ballerini, attori, scrittori, registi, videomaker, dj, vj, musicisti, artisti circensi, artigiani e stilisti), si attesta fra le più grandi agenzie di spettacolo italiane, distinguendosi per la varietà proposta e il numero di progetti grazie al continuo scouting operato in maniera capillare su tutto il territorio nazionale con il concorso per artisti emergenti MArteLive.