Con Crisommole 2021 Turismo Esperenziale a Somma Vesuviana

Salvatore Di Sarno (sindaco) : “Lavoriamo al turismo lento e rilancio dei prodotti agricoli. Ripresi gli scavi archeologici alla Villa Augustea”.

Salvatore Faugno (Direttivo Parco Vesuvio) : “Il Parco Nazionale del Vesuvio sta lavorando alla realizzazione del Marchio di Qualità Ambientale”.

Chiara Cirillo (Agraria Federico II) : “Albicocco inserito tra le specie che sono state prese in considerazione per recuperare materiale autoctono”.

Francesco Ranieri (Presidente Gal Vesuvio Verde) : “Ben 6.400.000 euro per le imprese del territorio”.

Clementina Iervolino (Presidente Strade del Vino Vesuvio e dei prodotti tipici vesuviani) : “Stiamo lavorando alla Carta Europea del Turismo Sostenibile. Il turismo va sempre più verso trekking naturalistico e culturale”.

Cristina Leardi (Presidente del Consorzio di Tutela Pomodorino del Piennolo Vesuvio DOP) : “In queste ore il Pomodorino del Piennolo conquista mercati allo Slow Fish di Genova”.

Ed oggi mostrata agli escursionisti per la prima volta la nuova area venuta alla luce negli scavi archeologici ripresi alla Villa Augustea.

“Siamo pronti a creare quelle condizioni che possano valorizzare in modo pieno, anche attraverso la promozione, i prodotti agricoli e il territorio sommese”. Lo ha affermato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana che nel pomeriggio prenderà parte alla conferenza nell’ambito della seconda giornata di “Crisommole 2021”, evento ideato e organizzato dall’Associazione Amici del Casamale.

E nel tardo pomeriggio di oggi Sabato 3 Luglio il sindaco prenderà parte all’importante Conferenza “Territorio vesuviano e bonus economici: limiti e opportunità, a cura dell’Associazione Ingegneri e Architetti di Somma Vesuviana, sempre presso la Sala Conferenza del Complesso Monumentale dei Padri Trinitari al Borgo Antico del Casamale.

Il Parco Nazionale del Vesuvio sta lavorando al Marchio di Qualità Ambientale dei prodotti agricoli del territorio

“Il Parco Nazionale del Vesuvio, attraverso una serie di eventi – ha affermato Salvatore Faugno, Consigliere Direttivo del Parco Nazionale del Vesuvio – favorisce la conoscenza dei prodotti in modo tale da cercare di far nascere un indotto che possa riguardare non soltanto le visite al Gran Cono ma anche il territorio tutto. E’ in preparazione anche un marchio di qualità ambientale del Parco Nazionale del Vesuvio”.

E l’albicocco è tra le specie prese in considerazione per la tutela della biodiversità

“E’ in atto un progetto finanziato dalla Regione Campania, un progetto PSR sulla Tutela della Biodiversità Fruttifera Autocona e l’albicocco rientra tra le specie che sono state prese in considerazione per recuperare materiale autoctono – ha affermato Chiara Cirillo del Dipartimento di Agraria dell’Università Federico II di Napoli – e conservarlo in campi catalogo per poi avviare un processo di valutazione delle caratteristiche qualitative e di resistenza ad eventuali cambiamenti climatici, condizioni di coltivazioni, e utilizzare quelle che saranno ritenute le varietà più meritevoli dal punto di vista della tolleranza alle condizioni climatiche attuali saranno utilizzate in futuri programmi di miglioramento genetico”.

“Crisommole 2021” con conferenze ed escursioni. Oggi la grande opportunità di vedere le la prima volta la nuova area venuta alla luce dagli scavi archeologici in corso alla Villa Augustea di Somma Vesuviana ad opera della Missione internazionale dell’Università di Tokyo con la Suor Orsola Benincasa di Napoli.

E intanto dal Gal Vesuvio finanziamenti per ben 6.400.000 euro per le imprese locali.

“Il Gal Vesuvio Verde è una grande opportunità per il nostro territorio. Ho firmato già decreti di finanziamento per i progetti presentati. Siamo un GAL di nuova costituzione – ha dichiarato Francesco Ranieri, Presidente del GAL Vesuvio Verde – e speriamo di spendere tutta la dotazione finanziaria di 6.400.000 euro che ci è stata assegnata dalla Regione Campania. Siamo convinti di poter concludere in modo trionfale questa misura di finanziamento”.

Dunque trekking abbinato alle prodizioni agricole territoriali: questa è la grande novità che si sta facendo spazio a Somma Vesuviana. Oggi, grazie agli Amici del Casamale e a Tramandars bellissime escursioni da trekking urbano con visite al Complesso Monumentale di Santa Maria del Pozzo, le Chiese e Cripte sotterranee, monumenti millenari ed affreschi secolari, ma anche San Domenico altro complesso monumentale, la Chiesa di San Pietro, le piazze, i vicoli, il Castello Normanno situato nella zona alta del paese ed ancora il Santuario Mariano di Santa Maria a Castello, il Museo delle Tradizioni Etnostoriche delle Genti Campane.

“Il primo progetto che stiamo mettendo in campo in collaborazione con il Parco Nazionale del Vesuvio è quello relativo alla Carta Europea del Turismo Sostenibile. Abbiamo proposto una serie di azioni per la valorizzazione del territorio e la Strada del Vino segna i percorsi delle aziende che fanno parte dei 17 comuni del sistema territoriale rurale 16 del Vesuvio – Somma. Rispetto al Parco del Vesuvio – ha dichiarato Clementina Iervolino, Presidente Strade del Vino Vesuvio e dei prodotti tipici vesuviani – e ai comuni della DOP abbiamo anche Pompei. Sempre in collaborazione con il Parco del Vesuvio e su questo abbiamo chiesto anche un confronto con la Regione Campania è quello dell’aggiornamento della Carta Turistica.

La Strada del Vino segna i percorsi sia aziendali, sia archeologici, sia naturalistici, sia paesaggistici dell’area di riferimento, dunque abbiamo l’obiettivo di ampliare la Carta Turistica. In considerazione anche degli ultimi cambiamenti c’è un turismo sempre più interessato al trekking e dunque vogliamo organizzare percorsi strutturati che abbinino degustazione a momenti culturali. Questo territorio è ricco di Biodiversità ma ciò che manca è una comunicazione massiva e dunque c’è necessità di promozione del territorio”.

E in queste ore il Pomodorino del Piennolo conquista mercati nazionali ed internazionali a Genova

“Stiamo cercando di creare sinergia sul territorio con tutte le altre organizzazioni presenti come La Strada del Vino – Slow Food – ha dichiarato Cristina Leardi, Presidente del Consorzio di Tutela Pomodorino del Piennolo Vesuvio DOP – e proprio in queste ore il Pomodorino del Piennolo è presente a Genova al Slow Fish e accompagna tutti i prodotti dell’ittica”.

Si continua oggi, Sabato 3 Luglio, dalle ore 19 e 30 “A spasso co’ munaciello”. La stampa potrà tranquillamente partecipare a questa escursione serale piena di sorprese nel cuore del Borgo Antico Medievale di Somma Vesuviana, dove una piccola cappella custodisce la salma di un sacerdote rimasta intatta da secoli. Alle ore 20 inaugurazione della Chiesa – Museo. A cura delle Associazioni Tramandars e Amici del Casamale, entreremo nella Chiesa più antica del paese: la Collegiata che risale al XII secolo. E lì vedremo opere del ‘600 e del ‘700 con un sistema innovativo di illuminazione serale.

Domani – Domenica 4 Luglio il Trekking dell’oro con ingressi e visite a spettacolari albicoccheti dove la stampa potrà gustare le qualità culinarie di Somma Vesuviana. Partenza alle ore 9 di Domenica 4 Luglio con percorso di trekking – extraurbano, accompagnati dalle Guide Ambientali Escursionistiche di Somma Trekking, tra sentieri naturalistici del Monte Somma alla scoperta delle albicocche

Ricordiamo che Crisommole 2021 è voluto, ideato ed organizzato dalle Associazioni “Tramandars” ed “Amici del Casamale”, “Outdoor Vesuvio” con la collaborazione della ProLoco di Somma Vesuviana, Museo di Tradizioni Etnostoriche delle Genti Campane, “Somma Trekking” , “BMW Motorrad Club Partenope”, Associazione Ingegneri ed Architetti di Somma Vesuviana, GAL Vesuvio, Regione Campania, Comune di Somma Vesuviana.