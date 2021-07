Comitato Punta Giglio Libera: venerdì 30 luglio sit in alla sede della Soprintendenza di Sassari

Il Comitato Punta Giglio Libera segnala che venerdì 30 luglio, dalle 11.00 in poi, si terrà a Sassari un sit in con una rappresentanza del comitato davanti alla sede della Soprintendenza di Sassari in piazza S. Agostino n.2.