Come funziona l’autospurgo

L’autospurgo. Molto spesso, in particolare in inverno o dopo l’estate, le fognature si intasano e rilasciano un odore sgradevole all’interno o all’esterno delle abitazioni, possono creare problemi ai wc, ai lavandini e anche ai dispositivi domestici, causando un’emergenza da risolvere in brevissimo tempo.

In questi casi, è fondamentale affidarsi a dei servizi che offrono la loro assistenza 7 giorni su 7, in qualsiasi momento, grazie a dei tecnici specializzati pronti ad intervenire e a risolvere il problema di ostruzione dei tubi.

Il servizio da richiedere per risolvere un problema di fognatura intasata è l'autospurgo e in questo articolo vedremo come funziona, com'è fatto e a cosa serve nello specifico.

Come funziona un autospurgo e com’è fatto

Un autospurgo è un servizio effettuato con un camion altamente tecnologico, dotato di tutti gli strumenti necessari per lo spurgo e di una pompa d’aspirazione che può arrivare fino a 100 metri di distanza.

La pompa crea una forte pressione che risucchia i liquami presenti nelle fosse biologiche e li coinvolge all’interno della cisterna. Questi, devono essere smaltiti in un’apposita area e in totale sicurezza.

L’autospurgo può essere impiegato in diversi ambiti, a partire dagli allagamenti fino all’ostruzione di lavabi e wc che provocano un cattivo odore. Anche nei casi meno gravi è richiesto l’intervento di tecnici abilitati, perché nella maggior parte dei casi occorre intervenire direttamente nella fossa biologica che, di solito, è collocata ad 1-2 metri sotto terra.

Oggi, per individuare velocemente il problema, i tecnici impiegano strumenti tecnologici innovativi come una micro-telecamera posizionata su un tubo flessibile che permette una perfetta visuale all’interno delle tubazioni.

Le caratteristiche di un autospurgo combinato

Un autospurgo con attrezzatura combinata è un particolare camion dotato sia della cisterna che di un serbatoio con acqua pulita, caratterizzato da una pompa che regola la pressione dell’acqua, utilizzata per ripulire gli scarichi fognari e per la pulizia idrodinamica di canalizzazioni e condotte.

Questo tipo di autospurgo è molto comune e può essere utilizzato sia in situazioni di emergenza che durante gli interventi di manutenzione programmati: durante l’aspirazione, la pompa crea il vuoto all’interno della cisterna e aspira tutti i materiali che ostruiscono le tubature.

Durante la pulizia, invece, la pompa lavora a pressioni molto alte, fino a 150 bar, e spazza via ogni tipo di residuo. Ogni pompa è caratterizzata da diversi tipi di ugelli: a testa rotante, testa fissa, trivella e così via.

Perché affidarsi a tecnici specializzati

L’operazione di autospurgo, anche nei casi meno problematici, è un’operazione complessa che non può essere svolta in autonomia e senza competenze. Basta poco, infatti, per creare più danni, che possono a loro volta compromettere la funzionalità della rete fognaria o degli elementi domestici presenti all’interno della propria abitazione.

Si consiglia di affidarsi sempre a tecnici specializzati che offrono servizi di pronto intervento e che rilasciano un documento che attesti la tipologia di intervento eseguito e la data, oltre che una regolare fattura.