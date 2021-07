CISAL FederEnergia chiede alla Regione Sardegna di scongiurare la chiusura della direzione Terna

Con lettera del 7 luglio, la CISAL FederEnergia Sindacato dei settori Elettrico-Gas-Acqua, ha messo a conoscenza Il Presidente della Regione Sardegna Christian Solinas, il Presidente del Consiglio Regionale Michele Pais e l’Assessora all’Industria Anita Pili, con l’intento di sensibilizzare la politica regionale riguardo alla recentissima riorganizzazione presentata da Terna, società per azioni responsabile della gestione e manutenzione della rete di trasmissione ad alta tensione a livello nazionale e del dispacciamento dell’energia elettrica.

Il piano di riassetto vedrebbe il superamento e la chiusura della direzione Regionale Terna della Sardegna, che verrebbe accorpata ad altra regione o comunque delocalizzata.

Strategia già messa in atto da Enel alcuni anni or sono, che ha prodotto pessimi risultati e assenza incolmabile sul territorio.

CISAL FederEnergia esprime profonda contrarietà alle palesate decisioni aziendali, poiché a livello impiantistico e tecnologico la Sardegna riveste importanza strategica a livello Nazionale.

Non a caso, i cavi Sa.co.i che collegano la Corsica e Sardegna e le stesse alla penisola, il cavo Sa.pe.i che collega Fiumesanto alla penisola, il futuro Tyrrhenian link che collegherà Sardegna-Sicilia-Campania, i Compensatori Sincroni per la stabilità e regolazione della rete, gli Storage campo batterie sperimentale, si trovano tutti in Sardegna rendendola una vero e proprio polo tecnologico e sperimentale unico in Italia.

Come CISAL FederEnergia crediamo, che in una regione dove esistono queste eccellenze tecnologiche ed impiantistiche, gestite da tecnici professionisti del settore questi debbano essere guidati e rappresentati nel territorio dalla stessa azienda che deve essere presente in regione.

Non vorremmo possa essere questo, il primo passo per delocalizzare prima i vertici aziendali per poi svuotare di contenuti professionali le strutture, in progressione fa divenire la Sardegna una periferia al quanto decentrata della stessa azienda, con anche la possibile perdita futura di posti di lavoro.

Considerato il fatto che la Sardegna è un isola , che si trova al centro dei progetti di sviluppo tecnologico previsti dai piani di investimento di Terna per il futuro, che inquadrano a pieno l’isola come regione in cui insistono tecnologie fondamentali alla rete nazionale e al fabbisogno energetico del paese , ma anche dei cittadini e dei Sardi, tali per cui riteniamo sia indispensabile che l’azienda Terna potenzi i propri organici e mantenga la direzione in questa regione.

Pertanto urge l’intervento del Governo Regionale, degli onorevoli destinatari della comunicazione sindacale e con l’obbiettivo di sensibilizzare il mondo della politica Sarda, affinché possa adoperarsi per scongiurare la perdita della direzione Terna in Sardegna, evitando cosi che una ennesima chiusura abbia luogo in territorio Sardo.

CISAL FederEnergia Segreteria Regionale Sardegna