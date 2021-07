Circo Nero Italia, ogni domenica al Vesper Beach – Capriccioli

Ogni domenica la crew di Circo Nero Italia sbarca in Costa Smeralda, al Vesper Beach Club di Capriccioli – Azarchena (OT) (info: https://vesperbeachclub.com/ ). Qui mette in scena Woodoo Spiritual Mood, un evento da non perdere per chi vuol godere di nuove emozioni in ambito intrattenimento e musica.

Woodoo è un party perfetto per sentirsi almeno selvaggi e pure spirituali. Dal giorno fino alla notte, Woodoo, è un viaggio spirituale nelle emozioni e in quelle sensazioni che la vita moderna in qualche modo reprime. “E’ un viaggio affascinante che ci scava dentro e ci racconta il ritmo di danze selvagge, grazie al magnetismo del fuoco”, spiega lo staff. Il bello è che Woodoo, così come ogni show di Circo Nero Italia, si può vivere anche da seduti, mentre ci si gode un’ottima cena o un aperitivo.