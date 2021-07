Cinema delle terre del mare: 2 appuntamenti domani a Maria Pia

Il giovedì di Cinema delle terre del mare propone un doppio appuntamento pieno di incanto in località Maria Pia, allo stabilimento Rosanna, domani 29 luglio a partire dalle 20,45, sotto le insegne della Società Umanitaria di Alghero.

Si comincia con Mare Matrice, un progetto poetico che indaga la relazione tra uomo e ambiente attraverso i linguaggi della danza, della musica, della videoarte, dell’apnea e della biologia marina. Lo spettacolo andrà in scena al calar del sole con musiche dal vivo di Manuel Attanasio e la regia di Alessandra Mura. Danzatrici e performer saranno Luisella Conti, Alice Friggia, Sara Giordanelli, Alessandra Mura, Francesca Panu, Emilia Satta e Valentina Solinas.

Mare Matrice è una riflessione su un mare che unisce e non crea confine, un mare che nella profondità del suo silenzio ci mette in relazione intima con noi stessi.

«In questo percorso di creazione ciò che è emerso è il rapporto indissolubile della donna sarda con la natura e il mare che la circonda come le braccia di una madre. Appartenenza che genera al contempo». Alessandra Mura

A seguire, dalle 22,30, prosegue la programmazione cinematografica del festival con un film che riannoda il legame tra Alghero e la Catalogna: My Mexican Bretzel di Nuria Giménez Lorang, pellicola catalana vincitrice del Premio Gaudì 2021 alla Miglior Sceneggiatura, al Miglior Documentario e al Miglior Film Editing, e del Premio Found Footage al IFFR 2020.

Si tratta di un film muto sottotitolato, con estratti del diario di Vivian Barrett e realizzato attraverso il montaggio dei film casalinghi girati da suo marito Léon, tra gli anni ’40 e ’60.

«Quello che mi è piaciuto di più è come ciascuno abbia interpretato le lacune che ci sono nel film e che non ho colmato, che sono lì per essere colmate. Mi sembra meraviglioso: la parte invisibile che ognuno dipinge del colore che vuole, questo mi piace. Si impara o si è ispirati da ciò che hanno visto gli altri». Nuria Giménez Lorang

L’appuntamento è realizzato in collaborazione con la Delegació del Govern de Catalunya a Itàlia – Ofici de l’Alguer e l’Acadèmia del Cinema Català.

IL FESTIVAL

“Cinema delle terre del mare” andrà avanti sino a sabato 31 luglio, per dieci giorni di cinema vista mare, di incontri con autori, registi, produttori. Ma anche di commistione tra le arti con il teatro danza, i libri, la musica.

Gli eventi sono come sempre gratuiti, ma è obbligatorio il biglietto con il posto assegnato. La biglietteria sarà attiva presso la libreria Cyrano a partire dal 12 luglio, dalle 18 alle 20. Info line: 331 15 94 294.

Il festival è sostenuto dalla Regione Sardegna, dal Comune di Alghero, dalla Fondazione Alghero (fa parte del cartellone di eventi estivi #finalmenteAlghero), dalla Sardegna Film Commission. Tra i partner culturali spicca la collaborazione con la Delegació del Govern de Catalunya a Itàlia – Ofici de l’Alguer e l’Acadèmia del Cinema Català.