Cgil: Mura (Pd), buon lavoro a Piddiu nuovo segretario Sardegna

“Sarà un solido riferimento per le parti sociali, per le istituzioni e per la politica. So che Samuele Piddiu svolgerà il suo compito con la passione e la competenza che gli ho riconosciuto nel percorso che abbiamo condiviso. Oggi, sebbene con ruoli diversi, sento che siamo dalla stessa parte, dalla parte prima di tutto dei lavoratori e della nostra Sardegna.

Samuele raccoglie il testimone da Michele Carrus, che ha guidato con autorevolezza il sindacato e che sicuramente continuerà a dare un contributo rilevante”. Lo afferma la presidente della commissione Lavoro della Camera Romina Mura (Pd) in un indirizzo augurale a Samuele Piddiu, neoeletto segretario generale della Cgil della Sardegna.

advertisement

“Abbiamo il dovere di governare i grandi cambiamenti che si profilano all’orizzonte – ha aggiunto Mura – affinché i più deboli non rimangano emarginati e schiacciati, ma anzi trovino una nuova centralità al mondo del lavoro. E questo è particolarmente doveroso nella nostra isola”.