Cena sotto le Stelle nel centro cittadino per sostenere la ricerca oncologica di AIRC

Si è svolta ieri, 21 luglio, la settima edizione di “Una Cena per la Vita”, la Cena sotto le Stelle, organizzata dal Comitato Sardegna della Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro in collaborazione con Palazzo Doglio, per raccogliere fondi da destinare alla ricerca scientifica.

Anche nell’edizione di quest’anno non è stato possibile allestire la tavola nella sua veste tradizionale. In questa occasione, inoltre, al fine di garantire la massima sicurezza nello svolgimento della serata, a tutti i partecipanti è stato infatti offerto un servizio di tamponi antigenici in loco grazie al supporto della Meti Group.

L’evento, che ha riscosso tra gli ospiti grande successo ed è stato accolto ancora una volta con grande partecipazione, conferma essere un appuntamento sentito dalla cittadinanza e un importante momento di convivialità all’insegna della solidarietà.

La cena, che si è svolta nella bellissima Corte di Palazzo Doglio situato nel cuore della città, è stata preparata da Alessandro Cocco, l’Executive Chef dell’Osteria del Forte e dalla sua brigata, con il bellissimo allestimento curato da Nivea Eventi.

Tanti i partners che hanno appoggiato l’iniziativa: Fondazione di Sardegna, Banco di Sardegna, Numera spa, Simone Concas Consulenze Patrimoniali, Surrau, San Benedetto, La Libreria di Via Sulis, Farmacia Pedrazzini, GranSole, Mellusfood, MG Fashion Event, Sardaflora, Pioneers of Marketing, CentroCash.

Il Comitato Sardegna, è attivo dal 1991 e ha l’obiettivo di promuovere ogni anno un ricco programma di appuntamenti di informazione e raccolta fondi, che si affiancano alle campagna nazionali di AIRC.

Grazie all’impegno del comitato dei volontari e dei sostenitori nel 2021 per la Sardegna sono stati deliberati 163.000 euro per il sostegno di un progetto di ricerca*. Un risultato reso possibile anche grazie alle iniziative del Comitato Sardegna Fondazione AIRC, presieduto da Pietro Biggio, attivo dal 1991 per organizzare e promuovere ogni anno numerosi appuntamenti di raccolta fondi che si affiancano alle campagne nazionali di AIRC. (*Dati aggiornati al 22 gennaio 2021).