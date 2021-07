Castelsardo, a luglio eventi di qualità

CASTELSARDO – Sarà un Luglio di eventi musicali, artistici e culturali quello proposto dall’assessorato alla cultura, turismo e spettacolo, guidato da Valeria Sini, a vantaggio di cittadini e degli ospiti che scelgono la città dei Doria per trascorrere le loro vacanze. Su tutti spicca l’HarpasFestival e la collaborazione con l’Accademia di Belle Arti Mario Sinori, ma sono solo alcune delle proposte di alto livello messe in campo dal programma.

L’Harpas Festival, promosso da Arpademia e arrivato ormai alla quarta edizione, e per la prima volta a Castelsardo, si terrà quest’anno nelle spiagge di Lu Bagnu con corsi, master e ricerca sull’effetto della vibrazione della corda e sulla persona, in un viaggio tra musica e ambiente. Non mancheranno i Special Guest che offriranno un valore aggiunto all’evento che ogni anno si arricchisce di contaminazioni non solo musicali e professionali ma anche di confronto, unione e collaborazione.

Di particolare effetto sarà anche il lavoro degli studenti dell’Accademia di Belle Arti, coordinati dai docenti Davide Fadda, Federico Soro, Giovanni Sanna che esprimeranno il loro talento in Via Trieste, la scenografica scalinata di accesso pedonale al centro storico.

Non mancheranno presentazioni di libri di pregio, negli angoli più suggestivi della città, seminari internazionali come L’edizione 2021 del Seminario permanente Nietzscheamo, concerti di musica classica con maestri di fama internazionale, mostre di fotografia, arte contemporanea, tessitura e intrecci. Da non perdere, per i più piccoli la proposta della biblioteca comunale che darà vita a letture ad alta voce da parte dei bibliotecari, laboratori creativi e giochi a tema rivolti ai bambini sino agli 11 anni. Saranno presenti anche i mercatini di Campagna Amica e le esposizioni di prodotti e lavori realizzati dall’associazione “impronte creative” mentre il festival letterario “Isola in rete” proporrà una gustosa anteprima.

Il Dott.re Lorenzo Braina non mancherà tra gli appuntamenti estivi, proporrà un appuntamento rivolto ad adulti, ragazzi di tutte le età ed educatori per riflettere su sé stessi sul proprio cammino e sulla propria storia.

Ecco il programma completo.

Dal 6 al 8 Luglio ore 15.00

Castelsardo | Biblioteca comunale

Edizione 2021 del seminario permanente Nietzscheano.

Il prestigioso seminario internazionale per il 2021 sceglie Castelsardo come sede per il suo appuntamento annuale e la Sezione Universitaria di Sassari e Inschibboleth come partner. L’iniziativa dopo essere stata ospitata per diverse città europee negli ultimi 17 anni aveva già optato per tenere il suo appuntamento a Castelsardo nel 2020. Appuntamento che non si era potuto tenere a causa delle restrizioni per la prevenzione del Covid-19.

Mercoledì 7 Luglio ore 21:00

Sopraelevata via Roma 24, spazio esterno libreria Mondadori” Il Labirinto”

Presentazione del libro “Una notte d’inferno” con l’autrice Veronica Armani accompagnata da Federico Cozzucoli

Venerdì 9 Luglio ore 21:00

Scalinata Fontana Vecchia

Presentazione del libro “Fede e Business: La mia storia” con l’autrice Emanuela Manconi accompagnata da Simone Campus e con la presenza di Yoandy Barcélo

Sabato 9 Luglio ore 19.30

Sala XI del Castello

Concerto di musica classica con duo pianistico Internazionale composto dai maestri Helga Pisapia e Antonella De Vinco – in collaborazione con l’associazione culturale “Amici del conservatorio- Orchestra Filarmonica della Sardegna”.

Domenica 10 Luglio ore 10:00

Piazza Nuova

“La Campagna si racconta”: Il mercato a Km zero di Campagna Amica

Giovedì 15 Luglio ore 19.00

Anteprima di Un’isola in Rete 2021.

Castelsardo | Biblioteca comunale

Alberto Casadei presenta il suo libro Dante. Storia avventurosa della Divina Commedia dalla selva oscura alla realtà aumentata, Il saggiatore 2020, con Federico Piras.

Info: https://www.unisolainrete.it/post/programma-2021

Venerdì 16 Luglio ore 21:00

Scalinata Fontana Vecchia

Presentazione del libro “La conquista” con l’autore Vindice Lecis accompagnato da Massimo Pinna In collaborazione con la Coop Ammentos.

Domenica 18 Luglio ore 18.00

Centro Storico

“ARCHEOMODA&MUSICA”

In collaborazione con l’Associazione Culturale Capoterra 2000 verrà realizza una mostra fotografica a cura del fotografo Nicola Castangia. Il progetto prevede la valorizzazione del nostro territorio attraverso un format che fonde musica, moda, danza, cultura, fotografia e archeologia per realizzare una serie di iniziative unite alla creatività degli stilisti sardi, esaltando le bellezze e la cultura del nostro territorio.

Dal 19 al 22 Luglio

Via Trieste Castelsardo

“L’ARTE DIVENTA SPETTACOLO”

In collaborazione con l’Accademia di belle Arti “Mario Sinori”, un meraviglioso intervento pittorico scultoreo vedrà interessata l’intera scalinata, principale porta d’accesso pedonale al Centro Storico, al fine di realizzare un importante veicolo per la promozione della nostra Città

Dal 20 al 27 Luglio

Lu Bagnu Località Stella Maris

HARP FESTIVAL SARDEGNA HARPADEMIA 2021

20/07/2021 ore 17.00

Workshop a cura di Salvi Harps

21/07/2021 ore 22,00

Alessandro Buccini

La didattica nell’Orchestra. Metodologia Mozart2000.

22/07/2021 ore 22,00

Roberta Alessandrini

Conferenza sul compositore Giuseppe Alessandrini. Verranno presentate tutte le

Sue composizioni dedicate all’arpa.

23/07/2021 ore 22,00

Elena Gorna

Concerto-conferenza in collaborazione con Letizia Eriano.

24/07/2021 ore 22,00

Eleonora Perolini e Matteo Canato

L’arpa: vibrazione di benessere unita alle teorie del colore.

Presentazione del libro “Arpaterapia e teorie del Colore”

Maria Palatine Concerto per Arpa Pop

25/07/2021 ore 22,00

Paloma Tironi

La tecnica dell’Arpa.

26/07/2021 ore 21,30

Tiziana Loi

L’Arpa: dalla Didattica al concertismo

*L’ingresso è libero e gratuito per gli iscritti al Festival.

Su prenotazione al numero +39 3349926741 euro 5

Giovedi 22 luglio ore 21.30

Piazzale chiesa Santa Maria

Proiezione del documentario “La roca di Castelsardo” e presentazione del volume “Castelsardo nel Cinema”

Venerdì 23 Luglio ore 21:00

Sopraelevata via Roma 24, spazio esterno libreria Mondadori “Il Labirinto”

Presentazione del libro “Nur: il gioco delle torri di luce” l’autore Marco Oggianu dialoga con Domenico Sanna

In collaborazione con la Coop Ammentos

Dal 26 al 29 Luglio

XIII edizione della scuola estiva internazionale di alta formazione filosofica. Info e iscrizioni su: https://www.inschibboleth.org/single-post/summer-school-filosofia-2021

Mercoledì 28 luglio ore 21.00

Sala XI Castello dei Doria

“Una stagione ribelle: Storie di naufraghi e sopravvissuti”

Reading Educativo condotto dal Dott. Lorenzo Braina con accompagnamento musicale di Donato Cancedda

Appuntamento rivolto ad adulti, ragazzi di tutte le età, educatori di bambini per riflettere su sé stessi sul proprio cammino e sulla propria storia.

Venerdì 30 Luglio ore 21:00

Scalinata Fontana Vecchia

Presentazione del libro “Io ti aspetterò” l’autrice Doriana Caria dialoga con la Dott. Liana Delogu

MOSTRE:

MIM: “Iconografia Millenaria” Mostra D’Arte Contemporanea

Nasce l’idea di una mostra che metta insieme l’antico, la tradizione e l’arte contemporanea. 12 artisti si sono messi in gioco per rivedere e rielaborare in visione moderna, cesti e intrecci a seconda delle loro declinazioni artistiche.

Apertura 9/24

MOG: “Tra l’arte della tessitura e dell’intreccio”

TRA L’ ARTE DELLA TESSITURA E DELL’ INTRECCIO.

La mostra nasce da un progetto di collaborazione tra il MURATS e MIM/MOG

La mostra accoglie: reperti tessili della COLLEZIONE STORICA

Collezione ANNODARTE collezione più recente quella del PRINCIPE (Aga khan) reperti dell’intreccio strettamente di Castelsardo in palma nana e rafia grezza e reperti del resto della Sardegna.

Apertura 9:00/24:00

ANTICO EPISCOPIO: Opere di Nico Orunesu “Shadows” Angelos novos

Installazione fotografica di Luisella Pisottu.

Apertura 10.30-13.00/16.30-20.00

16/18 Luglio

Sala X all’interno del Museo dell’Intreccio

Mostra fotografica “La diaspora russofona e ortodossa in Sardegna-Ponte fra oriente e occidente” in collaborazione con l’Associazione Culturale Cittadini del Mondo

Percorso di 16 foto e 6 pannelli descrittivi per un viaggio conoscitivo dentro il mondo ortodosso e slavo; nazionalità diverse unite da comuni radici culturali.

Apertura 9:00/24:00

ATTIVITA PER RAGAZZI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE CASTELSARDO

E…..STATE IN BIBLIOTECA!!!!

Letture ad alta voce da parte dei bibliotecari, laboratori creativi e giochi a tema

16 luglio ore 15:30-17:30

“Fiabe Sarde”

Età 5-11 anni

23 Luglio ore 15:30-17:30

TANCAS – il gioco della Sardegna-.

Età da 8 anni in su

Max 6 persone

30 luglio ore 15:30-17:30

Zuzu’ racconta.

La Sardegna nella storia

6-11 anni

Per poter partecipare:

È NECESSARIO ISCRIVERSI (ENTRO IL GIORNO PRIMA) compilando il modulo in biblioteca

(Max 6 iscritti)

Norme anti-Covid19: utilizzo della mascherina, distanziamento e igienizzazione delle mani.

Dal venerdì alla domenica ore 19.00

Piazza Nuova

Esposizione di prodotti e lavori realizzati dall’associazione “Impronte Creative”