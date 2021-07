Cannigione. Domenica 25 luglio torna la rassegna letteraria “Liberamente Sopra le Righe”

Con l’arrivo dell’estate, la piazza di Cannigione si riaccende ospitando per il terzo anno consecutivo la Rassegna Letteraria Liberamente Sopra le Righe, curata dall’Associazione culturale Liberamente Me con il patrocinio del Comune di Arzachena.

Domenica 25 luglio, alle ore 21.30, la Piazza di S. Giovanni Battista a Cannigione ospiterà un’autrice di fama internazionale che con il suo romanzo ha conquistato il mondo intero. Daniela Raimondi presenterà il primo capitolo della sua saga familiare “La casa sull’argine”, bestseller del 2020 che ha da subito scalato le classifiche classificandosi per svariate settimane in top ten, conquistando cinque edizioni in un mese, la traduzione in più di otto Paesi e persino l’acquisizione dei diritti cinematografici da parte della Indigo Film.

Daniela Raimondi è nata in provincia di Mantova e ha trascorso la maggior parte della sua vita in Inghilterra. Ora si divide tra la città di Londra e la Sardegna. Ha pubblicato dieci libri di poesia che hanno ottenuto importanti riconoscimenti nazionali e alcuni dei suoi racconti sono presenti in antologie e riviste letterarie. “La casa sull’argine” è il suo primo romanzo.

advertisement

La Rassegna Letteraria Liberamente Sopra Le Righe per il 2021 si tinge di rosa e si fa portavoce di messaggi di inclusione ospitando un volto femminile unico del panorama letterario nazionale ed internazionale. Sarà l’occasione per riflettere su tematiche importanti della stretta attualità da un punto di vista inedito, ovvero attraverso lo sguardo delle protagoniste del romanzo, dando spazio a tematiche familiari e porre al centro del racconto la donna, con tutte le sue sfaccettature.

Inoltre, spazio all’innovazione. Dopo il successo degli incontri online tra la Dott.ssa Maria Antonietta Azara e diverse autrici del panorama letterario italiano, sarà possibile seguire la Rassegna Letteraria Liberamente Sopra le Righe anche in streaming attraverso il profilo Instagram ufficiale dell’Associazione Liberamente Me.

L’appuntamento con Daniela Raimondi è per domenica 25 luglio, ore 21.30, nella Piazza di S. Giovanni Battista a Cannigione.