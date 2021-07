Chi sarà il vincitore della quarta edizione del “CampusBand Musica & Matematica“, concorso nazionale per gli studenti amanti della musica? La risposta si avrà venerdì 16 luglio, sera della finale, ore 21:00, nel Cortile delle Armi del Castello Sforzesco di Milano (il contest si svolge nell’ambito della rassegna “Estate Sforzesca”, voluta dal Comune di Milano).

Dodici finalisti (4 della categoria “Gruppi”, 4 della categoria “Cantautori” e 4 della categoria “Interpreti”) si sfideranno a suon di musica e creatività per una gara tanto attesa che ha il sapore della “grande festa”! È il momento, in cui i giovani talenti potranno vivere un’esperienza unica, salendo su un palco importante e mettendo in mostra le proprie capacità.

I finalisti sono:

Cantautori: Anna Cattaneo (16 anni, Brescia), Alessia Giachetto (20 anni, Cirié – TO), Fabrizio Tufarelli (26 anni, Roma), Camilla Nannicini (23 anni, Milano).

Interpreti: Gianmarco Gridelli (17 anni, Roma), Gaetano Moragas (23 anni, Reggio Calabria), Guendalina Edvige Artuso (25 anni, Milano), Arianna Petruzzi (18, Dispoli – RM).

Gruppi: NEMESIS – Alessandro Matteo Bussone (26 anni, Milano), Matteo Predari (25 anni, Milano), Luca Portunato (22 anni, La Spezia), Luca Pegorari (21 anni, Pieve di Coriano), Alessandro Spoldi (34 anni, Milano); KP – Giacomo Ferrari (24 anni, Bologna), Roberto Ruano (22 anni, Vasto), Gianluca Sica (22 anni, Cava De’ Tirreni), Edoardo Buoso (22 anni, Motta Di Livenza); LAMED – Francesco Ballarini (23 anni, Civitanova Marche), Giona Pasquali (21 anni, Recanati), Mattia Marziali (21 anni, Ancona), Andrea Marcucci (20 anni, Civitanova Marche); I MAGGIO 14 – Bragazzi Morris (30 anni, Vizzolo Predabissi, Stefano Tedesco (27 anni, El Salvador), Philip Joe Sassoon (24 anni, Segrate), Andrea Diella (31 anni, Segrate), Gabriele Avogadro (26 anni, Milano), Avogadro Federico (31 anni, Vizzolo Predabissi).

I concorrenti saranno valutati da una commissione di esperti, composta, oltre al direttore artistico Mario Lavezzi, da “addetti ai lavori” tra cui: Simone Palmieri, speaker di Radio Zeta, Titti Quaggia, responsabile dei rapporti istituzionali della Nazionale Italiana Cantanti, Claudio Ferrante, presidente e fondatore di Artist First. E da una giuria popolare composta da 15 persone scelte tra il pubblico presente. Il notaio Luciano Quaggia garantirà la regolarità delle votazioni.

Anche quest’anno il vincitore avrà diritto ad un contratto con un’etichetta discografica per pubblicare un brano inedito, con il relativo videoclip. Due borse di studio, che saranno assegnate a ciascun vincitore delle categorie dalle quali non è uscito il vincitore assoluto. La prima per frequentare un corso al Centro Europeo di Tuscolano di Mogol e la seconda da utilizzare presso il Centro Professione Musica di Milano di Franco Mussida.

Radio Zeta valuterà la messa in onda del brano inedito del vincitore. Inoltre, saranno sviluppate una serie d’iniziative pubblicitarie per promuovere il vincitore e il relativo singolo pubblicato.

Insieme ai finalisti sul palco saliranno Tecla Insolia e Mario Lavezzi con Cristina di Pietro e Alessandro Governatore. Presenterà la serata Diego Zappone, speaker di Radio Zeta.

Campusband Musica e Matematica è un concorso sostenuto da SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, organizzato da Nuove Arti S.r.l. con il patrocinio del Comune di Milano e media partner Radio Zeta, Corriere della Sera – ViviMilano e l’agenzia di stampa Dire – Diregiovani.