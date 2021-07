Camera Soul, singolo “Nice people I met”

Camera Soul “Nice people I met”, dal 6 luglio, secondo singolo tratto da “Esagerato”, il nuovo album anche in vinile

Dal 6 luglio in radio, già disponibile in digitale “NICE PEOPLE I MET” il secondo brano estratto da “ESAGERATO” (Playaudio/Azzurra Music), il nuovo album dei CAMERA SOUL, ora anche in vinile.

“Nice People I Met“, composto da Piero e Pippo Lombardo con il testo di Maria Enrica Lotesoriere, è stato scelto per il suo ritmo trascinante e per ringraziare, con la musica, le migliaia di persone che hanno consentito di realizzare questo piccolo miracolo internazionale che è il progetto Camera Soul. É infatti un invito ad esprimere la riconoscenza, parola un po’ in disuso di questi tempi, e se si può descrivere con due aggettivi inglesi, gli autori lo definiscono “danceable and cool“.

“Dance, smile and try to be happy”, è questo il messaggio di questa HIT, e fallo con tutte le persone che hai avuto il piacere di conoscere e che ti hanno aiutato a centrare i tuoi obiettivi – affermano gli autori – stilisticamente il brano è molto easy, ma ha un bridge molto elaborato armonicamente.>

“Nice People I Met” aprirà tutti i concerti di “ESAGERATO TOUR” che presenterà live i brani dell’ultimo album, ma non mancheranno quelli che hanno segnato il percorso musicale dei CAMERA SOUL.

Questa la tracklist dell’album: “ESAGERATO”, “IF ONLY… A MAGIC HATTER“, “FIGURE IT OUT”, “PRECIOUS THINGS”, “SHADES OF WINTER”, “NICE PEOPLE I MET”, “WE’LL RISE AGAIN”, “DANCING IN THE DARK”, “SOMETIMES TOGETHER”. “WHAT’S HAPPENED MR. SUNAK” e “IN THE MOOD FOR LOVE”.

Tutti i brani sono a firma dei fratelli Lombardo e con le liriche di Maria Enrica Lotesoriere (eccetto “Dancing in the dark” che ha il testo dell’americana Kathryn Ballard Shut).

L’album è stato realizzato da Pippo Lombardo musiche, tastiere e arrangiamenti, Piero Lombardo musiche e testi, Maria Enrica Lotesoriere testi, voce e cori, Alex Milella chitarre, Beppe Sequestro basso, Fabio Delle Foglie batteria, Piero Dotti e Elio Arcieri cori, Leo Gadaleta archi e arrangiamenti archi, Daniele Scannapieco assoli di Sax tenore. Sessione di Ottoni Alberto Di Leone tromba, Gianni Binetti Sax alto, Bruno Tassone Sax tenore e Antonio Fallacara trombone.

Camera Soul è un originale progetto jazz / soul / funk creato dai fratelli Piero e Pippo Lombardo nel 2011. La band ha realizzato 5 album che hanno ricevuto una sorprendente risposta internazionale. Il secondo album “Not for ordinary people” rimane per 3 mesi nella prestigiosa UK Soul Chart dove raggiunge la seconda posizione.

Nello stesso anno l’album vince 3 Akademia Music Award (Los Angeles). Il terzo album “Dress Code” arriva 1º nella iTunes Smooth Jazz Chart nel Regno Unito in Francia e Spagna e nella Top 50 di tutti i paesi europei e occupa il primo posto nella Soul Chart britannica per tre settimane di fila, cosa mai fatta da una band italiana, e rimane per 4 mesi nella Top 30. In Giappone raggiunge il 5° posto nella classifica R&B di iTunes.

Il quarto album “Connections” ruota sulla BBC e in tutte le principali stazioni radio britanniche. Arriva fino al numero 5 nella Soul Chart del Regno Unito e 4º nella classifica R&B giapponese e nella top 30 di tutte le classifiche europee nella sezione Smooth Jazz. Si succedono gli inviti ai festival di qualità più accreditati a livello nazionale (tra cui Umbria Jazz) e internazionale (Camera Soul si è esibita in Tour a Manchester, a Birmingham, al Mick Jagger Center di Dartford (Londra) e Lowestoft e poi alle Canarie).

L’album “Existence” è un’esplosione di emozioni e conquista, superandoli, i risultati degli album precedenti vincendo l’Akademia Vision Award di Los Angeles nel 2020 e pone la band in nomination come miglior gruppo Soul dell’anno nel Bright Star Award di Londra. Siamo nel 2021 esce “ESAGERATO“, il nuovo album ora disponibile anche in vinile, e non è difficile prevedere un ennesimo grande successo considerando che nel frattempo la band è entrata nel roster della MCM management che è lo stesso di figure artistiche del calibro di Stanley Jordan, Billie Cobham e Bireli Lagréne.

