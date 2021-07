Cala il sipario domani sera (domenica 25) a Narcao sulla XXXI^ edizione del festival Narcao Blues.

A seguire, l’ultimo atto del festival: il compito di suggellare la trentunesima edizione dispetterà a un’altra band di primo piano della scena isolana, i, formazione attiva dal 2009. Nell’heavy blues di(voce e armonica),(chitarra),(basso) e(batteria), i suoni della prima metà del Novecento, di grandi bluesmen come Son House, Howlin’ Wolf e Robert Johnson, vengono filtrati assumendo nuove forme, incorporando gli stili dello stoner rock, della psichedelia, in un crossover elaborato in maniera spontanea. I King Howl, che hanno pubblicato il loro secondo album nel 2017, sono ora al lavoro per il nuovo disco, in uscita prevista per la fine dell’anno.