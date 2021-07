Cagliari: multa da 400€ per passeggera Ryanair senza mascherina

E’ stato un viaggio movimentato quello effettuato nella serata di ieri dai passeggeri del volo verso Cagliari Ryanair FR9933, proveniente da Pisa, a causa di una passeggera che non intendeva rispettare le norme anticovid che prevedono l’uso della mascherina.

La passeggera, classe 1968 originaria di Lucca, durante il volo era stata più volte invitata dal personale di bordo ad indossare la mascherina ma nonostante i ripetuti inviti ha assunto sempre un atteggiamento irrispettoso.

Noncurante anche delle continue lamentele da parte degli altri passeggeri durante l’ennesimo invito la donna ha iniziato ad inveire contro una hostess offendendola e minacciandola.

Il Comandate a questo punto ha richiesto l’intervento della Polizia di Stato all’atto dell’attracco al finger. Gli operatori dell’Ufficio di Polizia di Frontiera dello scalo Aereo di Elmas “M. Mameli” hanno quindi raggiunto il posto dove era seduta la passeggera invitandola a seguirli negli uffici.

Dopo essere stata identificata è stata contravvenzionata, secondo quanto previsto dall’art. 4 comma 1 del D.L. nr 19/2020, al pagamento della somma di 400€ per non aver indossato il dispositivo di protezione per il Covid -19.