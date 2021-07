Cagliari, aggressione militanti della Lega

“Esprimo la mia solidarietà ai colleghi e ai militanti della lega per l’inaudita e violenta aggressione subita durante un’iniziativa e dopo la visita di un sottosegretario. Ci spiace constatare come una solita minoranza di violenti che purtroppo, da tempo, cerca di riportare a Cagliari e in Sardegna scompiglio, continui ad agire impunemente, giustificata da certi ambienti come azioni dimostrative. La violenza è sempre da condannare e mi auguro che i violenti siano perseguiti secondo la legge e non ci sia più chi gode di impunità nonostante questi gesti”, lo dichiara Salvatore Deidda, Deputato di FdI che annuncia un’interrogazione al Ministro degli Interni