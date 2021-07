Cabras, Corda, Vallascas (AC): «E’ ora di dire basta alla piaga degli incendi»

“Esprimiamo solidarietà e vicinanza alle comunità del Montiferru e della Planargia, ferocemente colpite proprio nel bene più prezioso, l’ambiente, attorno al quale hanno saputo costruire un delicato sistema economico incentrato su sostenibilità ed eccellenza. Se dietro a tutto questo ci dovesse essere una mano criminale, questa sarebbe doppiamente scellerata. La Regione si attivi subito per il riconoscimento dello stato di calamità”.

È quanto affermano di deputati Pino Cabras, Emanuela Corda e Andrea Vallascas de l’Alternativa c’è, in merito all’incendio che ha causato ingenti danni a vaste porzioni dell’Oristanese.

“E’ necessaria – spiegano – una mobilitazione a tutti i livelli istituzionali per garantire un sostegno alle comunità e alle imprese colpite. E, allo stesso modo, è urgente approntare un sistema di controlli e vigilanza dei territori per prevenire e intervenire con tempestività. E’ ora di dire basta alla piaga degli incendi che sta mettendo in ginocchio la Sardegna”.