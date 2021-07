Borore. Domani 3 luglio si parte con le risate del “Teatro a Iscracaglios”

Dopo l’appuntamento di stasera a Sennariolo, riparte il teatro anche a Borore con l’avvio domani, sabato tre luglio, della rassegna teatrale, completamente gratuita, giunta alla terza edizione, Teatros a Iscracaglios.

Una rassegna divertente, esilarante con la direzione artistica dei Barbariciridicoli e nello specifico di Tino Belloni con tre spettacoli di tre diverse compagnie professionali della Sardegna, impegnate sul versante del teatro comico e della non facile arte della risata.

Il tutto reso possibile grazie all’impegno congiunto della Consulta di Borore e del Comitato San Lussorio e San Gavino 2021, oltre che dell’amministrazione comunale per il tramite dell’Assessora alla cultura Azzurra Fancellu.

Il primo spettacolo della rassegna, si svolgerà nel contesto festivo de “La festa della birra”, dalle ore 19,00 presso il Piazzale di Viale dello Sport, I Barbariciridicoli porteranno per la prima volta a Borore lo spettacolo itinerante Comare Vardetta & CO, le allegre e stravaganti comari in isciallu, vardetta e muccadore, che, nigheddas che corvos e alligras che zinzula, intratterranno il pubblico della festa e del paese con le loro divertentissime gag e le loro performance inedite e coinvolgenti.

La rassegna proseguirà poi il 23 con la compagnia di Sassari S’arza Teatro, che presso il cortile delle Scuole elementari, alle ore 21,30 presenterà uno spettacolo che punta sulla caratterizzazione di personaggi medi colti dalla sassareseria popolare, che affrontano il tema della raccolta differenziata.

Attraverso dei divertentissimi sketch, le sorelle Porkus, impiegate dell’impresa di pulizie sassarese “Tarrangi”, risolvono dubbi sull’esatto conferimento dei rifiuti con cui si ha a che fare quotidianamente, promuovendo un cambiamento della percezione del rifiuto come qualcosa di trasformabile e utile.

Il 22 agosto alle ore 21,00, presso il Piazzale di Viale dello Sport e in occasione dei festeggiamenti di San Lussorio, sarà invece il turno della compagnia di Mogoro Teatro Tragodia, che, con la sua comicità demenziale e irresistibile, proporrà l’esilarantissimo JUST FOREVER (Semplicemente per sempre) di Virginia Garau, una commedia musicale assolutamente esilarante, che racconta il mondo delle donne attraverso uno spaccato storico-sociale che attraversa ottant’anni della nostra storia, dagli anni ’40 sino ad oggi.

Protagoniste una giovane e ingenua ragazza che sta per sposarsi, una mamma spregiudicata e libertina, una nonna disincantata e poco propensa all’igiene, una zia zitella e timorata di Dio (ma con qualche scheletro nell’armadio, e non solo), un’amica ancora zitella rosa dall’ invidia verso la sposina!

Le cinque donne, tra liti e complesse relazioni inter-personali, raccontano le donne in modo divertente e ironico in uno spettacolo vivamente consigliato agli uomini!

Dopo gli spettacoli del 23 luglio e 22 agosto “si terrà Oltre il Sipario – spiega Tino Belloni – momento che sarà replicato a conclusione di tutte e tre le rappresentazioni teatrali. Si tratta dell’incontro degli artisti con il pubblico, che, oltre a far conoscere gli attori dietro la maschera, ha l’obiettivo di socializzare le esperienze e facilitare la comprensione dei linguaggi e delle tecniche teatrali”.

La manifestazione è organizzata grazie alla collaborazione con il Comune di Borore, dell’Assessorato alla Cultura della Regione Sardegna e della Fondazione di Sardegna, che contribuiscono consentendone lo svolgimento interamente gratuito.