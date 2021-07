Bluesunset: il festival musicale di Porto Ferro ospita Lakeetra Knowles

Terzo appuntamento con i tramonti sul mare di Porto Ferro al ritmo dei grandi eventi in calendario nella quinta edizione del festival Bluesunset, organizzato a cura dello staff del Baretto di Porto Ferro e di GoodVibrations.

Giovedì prossimo, 29 luglio, ore 19,30, sarà la straordinaria voce di Lakeetra Knowles & BlueSunset Band ad accompagnare il tramonto del sole sull’acqua della baia di Porto Ferro, Sassari: uno spettacolo naturale con pochi eguali sull’Isola miscelato al calore ed al colore di una delle voci più avvolgenti del blues nazionale ed internazionale. Una voce capace di cantare e incantare, illuminata dalla luce del tramonto con il mare a fare da sfondo ad una performance che già si annuncia indimenticabile.

Il Bluesunset Festival 2021 è un viaggio alla scoperta della musica e del blues, che al tramontare del sole assume contorni e forme differenti, a richiamare le varie anime del blues che caratterizzano le proposte in musica dei questa edizione 2021 della manifestazione, momento che richiama a Porto Ferro artisti di primo livello.

Artisti come Lakeetra Knowles & BlueSunset Band appunto, cantante originaria dell’Arkansas che a soli 11 anni comincia a calcare il palcoscenico collezionando poi importanti esperienze in veste d’attrice attrice nel teatro di Broadway, in televisione, in radio e come cantante Gospel e Soul nei musical. Proprio sul fronte musicale l’artista intraprende un intenso cammino in cui le sonorità Blues, Soul e americane coesistono e risplendono in un repertorio fatto di brani originali e rivisitazioni molto personali di grandi autori americani. Lakeetra ha recentemente conquistato il terzo posto assoluto al Sanremo Rock and Trend Festival 2020, partendo da una base iniziale di 10mila concorrenti. Vantga partecipazioni a festival importanti come Narcao Blues Festival, Trasimeno Blues Festival, Macchia Blues Festival e Lodi Blues Festival al fianco di artisti del calibro di Walter Washington e Treves Blues Band.

Intanto è stata riprogrammata la prima data del featival saltata causa maestrale: l’appuntamento con le “Ladies sing the blues” – Rita Casiddu e Denise Gueye – è fissato a Porto Ferro per il 19 settembre 2021.

Gli appuntamenti in cartellone proseguono con The Cyborgs (4 agosto), Lovesick duo (8 agosto), Caboose (11 agosto), Betta & Luti feat Carlo Sezzi (18 agosto), Dislocation Blues (25 agosto) e Francesco Piu Band (2 settembre). Info sui profili social Baretto di Porto Ferro.

IL PROGRAMMA

The Cyborgs

Baretto di Porto Ferro 4 agosto 2021

Lovesick duo

Baretto di Porto Ferro 8 agosto 2021

Caboose

Baretto di Porto Ferro 11 agosto 2021

Betta & Luti feat Carlo Sezzi

Baretto di Porto Ferro 18 agosto 2021

Dislocation Blues

Baretto di Porto Ferro 25 agosto 2021

Francesco Piu Band

Baretto di Porto Ferro 2 settembre 2021