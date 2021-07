BLUES LUZ&DIM a Vento Maestro di San Giovanni con Riso della Sardegna e Impresa Agricola Dr. Franco Ledda

Domenica 18 luglio con inizio alle 19,30, presso Vento Maestro – Lido – Bar – Trattoria, a San Giovanni di Sinis, in Via lungomare, ci sarà una serata speciale di musica blues, con il duetto LUZ&DIM. All’evento collaboreranno con le degustazioni di ottimi cibi i “Riso della Sardegna” e vini “Nozze Celesti”, bianchi e rosati, oltre a “Is Ariscas”, e l’olio“S’ARD” prodotti nel magnifico scenario della penisola del Sinis dall’Impresa agricola Dr. Franco Ledda” di Oristano.

Per informazioni: www.ventomaestro.it tel. 366 817 7765