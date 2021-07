Blackpink The Movie: il film evento arriva anche in Sardegna

Sarà nelle sale solo dal 4 all’8 agosto Blackpink The Movie, il film evento che festeggia i 5 anni della nascita della band fenomeno.

Dopo il successo dei BTS al cinema arriva infatti la reunion dei fan delle Blackpink, le nuove star del k-pop femminile.

TRAILER:

advertisement

In Sardegna aderiscono le seguenti sale:

Cagliari Uci Iglesias Madison Cineworld Quartucciu The Space Sassari Moderno Sestu The Space Cinecity

Le ‘BLACKPINK’, gruppo K-POP amato in tutto il mondo, celebrano il quinto anniversario dal loro debutto con l’uscita al cinema solo il 4, 5, 6, 7 e 8 agosto di BLACKPINK THE MOVIE: un regalo speciale pensato per le ‘BLINKs’— l’amata fandom delle BLACKPINK— per ripercorrere i ricordi di questi 5 anni e godersi le loro appassionate performance in uno spirito di festa (elenco sale dell’evento al cinema su nexodigital.it e su blackpinkthemovie.com)

‘THE SHOW’ (2021), ‘IN YOUR AREA’ (2018) e una dozzina di altre canzoni di successo delle BLACKPINK si dispiegheranno contemporaneamente sugli schermi di tutto il mondo per offrire ai fan un’esperienza toccante, come se si trovassero effettivamente a un ‘fan meeting’ e un concerto dal vivo.

"BLACKPINK THE MOVIE", che uscirà in più di 100 nazioni in tutto il mondo, si compone di diverse sequenze e di momenti dedicati a ognuna delle BLACKPINK. Tra questi: The Room of Memories, un frammento sulla condivisione di cinque anni di ricordi dal debutto delle BLACKPINK; Beauty, con le riprese avvincenti di tutte e quattro le componenti del gruppo con le loro caratteristiche specifiche; Interviste esclusive e uno speciale messaggio per i fan.

Facebook Page: https://www.facebook.com/BLACKPINKOFFICIAL