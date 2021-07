Bando a sportello Invitalia: ON nuove imprese a tasso zero

L'incontro gratuito si terrà attraverso Google Meet e sarà indirizzato a coloro che sono interessati all'avvio di nuove iniziative imprenditoriali e sarà tenuto da professionisti esperti in materia di finanza agevolata.



Martedì 6 luglio il webinar informativo organizzato da Acli Cagliari

Un’importante opportunità per coloro che vogliono accettare la sfida di avviare una propria iniziativa imprenditoriale. Un bando a sportello pensato per supportare giovani sino a 35 anni e donne, ovvero le fasce della popolazione più colpite dai fenomeni della disoccupazione e della precarietà, in particolare nel difficile momento post pandemico che stiamo vivendo.

Martedì 6 luglio alle ore 16.30 le Acli di Cagliari, in collaborazione con Crei Acli e con il finanziamento 5*1000 delle Acli nazionali (annualità 2019), organizzano un webinar informativo gratuito su Google Meet, organizzato dallo sportello impresa Acli, con l’obiettivo di supportare gli interessati e rispondere ai dubbi più frequenti sull’incentivo promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico e dedicato a micro e piccole imprese composte in prevalenza o totalmente da giovani tra i 18 e i 35 anni oppure da donne di tutte le età.

Il bando, a sportello senza graduatorie né scadenza, finanzia le imprese con progetti di investimento che puntano a realizzare nuove iniziative o ampliare, diversificare o trasformare attività esistenti nei settori manifatturiero, servizi, commercio e turismo. Le agevolazioni prevedono un mix di finanziamento a tasso zero e contributo a fondo perduto per progetti d’impresa con spese fino a 3 milioni di euro, che può coprire fino al 90% delle spese totali ammissibili. Le domande sono esaminate in base all’ordine di arrivo.

Per partecipare è possibile contattare la segreteria organizzativa chiamando il numero 07043039 o scrivendo alla mail acliprovincialicagliari@gmail.com