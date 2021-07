ASPAL: ANNUNCI BORSA LAVORO IN SARDEGNA

ANNUNCI BORSA LAVORO IN SARDEGNA

Le domande per gli annunci sono digitali.

Per partecipare è necessario connettersi al portale Sardegna Lavoro, sezione borsa lavoro e cliccare sul pulsante cerca. Per richiedere informazioni rivolgersi al proprio CPI di iscrizione.

www.sardegnalavoro.it/borsa–lavoro.

ABBASANTA

Ad Abbasanta cercano 1 addetto al banco nella ristorazione collettiva. Si offre contratto a tempo determinato.

NUORO

A Nuoro cercano 10 addetti alle pulizie di interni. Si offre contratto a tempo determinato.

CASTELSARDO

A Castelsardo cercano 1 aiuto cuoco di ristorante. Si offre contratto a tempo determinato.

TIROCINI

A Zeddiani cercano 1 tirocinante addetto alla contabilità. A Sestu cercano 1 tirocinante impiegato amministrativo. A Quartu Sant’Elena cercano 2 tirocinanti commessi specializzati. A Cagliari cercano 1 tirocinante aiuto commesso.

BAULADU

A Bauladu cercano 1 ingegnere civile. Si offre contratto a tempo determinato.

SANTA TERESA GALLURA

A Santa Teresa Gallura cercano 1 commercialista. Si offre contratto a tempo indeterminato.

TEMPIO PAUSANIA

A Tempio Pausania cercano 1 falegname mobiliere. Si offre contratto a tempo determinato.

PORTOSCUSO

A Portoscuso cercano 1 termoidraulico e 1 elettricista. Si offre contratto a tempo indeterminato.

OZIERI

Ad Ozieri cercano 2 commessi di banco. Si offre contratto a tempo determinato.

SANLURI

A Sanluri cercano 1 ragioniere contabile. Si offre contratto a tempo indeterminato.

SANTA GIUSTA

A Santa Giusta cercano 1 mungitore. Si offre contratto a tempo determinato.

SAMASSI

A Samassi cercano 1 conducente di furgone. Si offre contratto a tempo determinato.

ORISTANO

Ad Oristano cercano 1 carpentiere edile. Si offre contratto a tempo determinato.

SESTU

A Sestu cercano 1 carpentiere di infissi metallici e 1 installatore di infissi metallici. Si offre contratto a tempo determinato.

TURRI

A Turri cercano 4 braccianti agricoli. Si offre contratto a tempo determinato.

DORGALI

A Dorgali cercano 1 maitre d’hotel, 2 camerieri di ristorante, 1 cuoco di albergo. Si offre contratto a tempo determinato.

CASTIADAS

A Castiadas cercano 1 aiuto cuoco di ristorante, 2 cuochi capi partita, 1 cuoco di ristorante. Si offre contratto a tempo determinato.

PALAU

A Palau cercano 4 addetti alla pulizia delle camere. Si offre contratto a tempo determinato.

PULA

A Pula cercano 1 bagnino. Si offre contratto a tempo determinato.

STINTINO

A Stintino cercano 1 cuoco capo partita. Si offre contratto a tempo determinato.

TIROCINI

A Musei cercano 1 tirocinante commesso di banco.

UTA

A Uta cercano 1 agronomo. Si offre contratto a tempo determinato.

SASSARI

A Sassari cercano 2 addetti alle pulizie. Si offre contratto a tempo determinato.

ASSEMINI

Ad Assemini cercano 2 agenti di commercio. Si offre contratto di lavoro autonomo.

SERRAMANNA

A Serramanna cercano 1 estetista. Si offre contratto a tempo determinato.

VILLACIDRO

A Villacidro cercano 4 conducenti di autotreno. Si offre contratto a tempo determinato.

CAGLIARI

A Cagliari cercano 2 apprendisti tecnici laureati.

DECIMOMANNU

A Decimomannu cercano 1 autotrasportatore merci. Si offre contratto a tempo determinato.

VILLASOR

A Villasor cercano 1 disegnatore tecnico. Si offre contratto a tempo determinato.

ARZACHENA

Ad Arzachena cercano 1 geometra. Si offre contratto a tempo determinato.

OLMEDO

Ad Olmedo cercano 2 commessi di negozio. Si offre contratto a tempo determinato.

CARBONIA

A Carbonia cercano 1 installatore di impianti condizionamento, 1 segretaria, 1 elettricista e 1 termoidraulico. Si offre contratto a tempo determinato.

QUARTU SANT’ELENA

A Quartu Sant’Elena cercano 1 tirocinante tecnico di cantiere edile e 1 muratore con contratto a tempo determinato.

ELMAS

Ad Elmas cercano 1 geometra con contratto di collaborazione e 2 ragionieri contabili con contratto a tempo determinato.

MUSEI

A Musei cercano 2 allevatori di caprini e ovini. Si offre contratto a tempo determinato.

NUORO

A Nuoro cercano 1 tirocinante impastatore di pasticceria e 1 addetto alla segreteria e 2 conducenti di autobotte con contratto a tempo determinato.

BOSA

A Bosa cercano 1 cuoco pizzaiolo. Si offre contratto a tempo determinato.

OLBIA

A Olbia cercano 2 autisti di taxi, 8 operai addetti ai servizi di igiene e pulizia. Si offre contratto a tempo determinato.

CALASETTA

A Calasetta cercano 1 addetto alla pulizia delle camere. Si offre contratto a tempo determinato.

CAGLIARI

A Cagliari cercano 6 hostess di terra. Si offre contratto a tempo determinato.

VILLAPUTZU

A Villaputzu cercano 2 lavapiatti. Si offre contratto a tempo determinato.

SINISCOLA

A Siniscola cercano 2 lavapiatti, 2 camerieri di ristorante. Si offre contratto a tempo determinato.

ARZACHENA

Ad Arzachena cercano 1 governante ai piani, 3 commis ai piani, 4 camerieri di sala, 2 aiuto cuochi di ristorante, 1 barista, 10 addetti alle pulizie di interni. Si offre contratto a tempo determinato.

BADESI

A Badesi cercano 3 addetti alle pulizie di interni. Si offre contratto a tempo determinato.

TRINITA’ D’AGULTU E VIGNOLA

A Trinità d’Agultu e Vignola cercano 10 addetti alle pulizie di interni, 1 governante ai piani. Si offre contratto a tempo determinato.

SANTA TERESA GALLURA

A Santa Teresa Gallura cercano 1 assistente bagnanti, 1 barista. Si offre contratto a tempo determinato.

SINISCOLA

A Siniscola cercano 2 aiuto cuochi di ristorante. Si offre contratto a tempo determinato.

CASTIADAS

A Castiadas cercano 1 bagnino di salvataggio. Si offre contratto a tempo determinato.

VALLEDORIA

A Valledoria cercano 1 aiuto cameriere ai piani, 1 assistente bagnanti. Si offre contratto a tempo determinato.

CANTIERI COMUNALI

Le domande per i cantieri e per gli avviamenti nelle pubbliche amministrazioni (art. 16) sono digitali. Per fare domanda è necessario connettersi al portale Sardegna Lavoro, sezione cittadini, cantieri comunali o art. 16.

Link: www.sardegnalavoro.it/servizi–on–line/per–i–cittadini/cantieri–comunali

VILLAMASSARGIA

Il comune di Villamassargia assume per il cantiere 2 istruttori amministrativi/impiegati amministrativi, 1 geometra/perito agrario, 1 operatore alla motosega, 6 addetti alla manutenzione del verde. Il contratto sarà a tempo determinato, per 8 mesi. Domande fino al 29 luglio. Info nel CPI di Iglesias.

SIMALA

Il comune di Simala assume per il cantiere 1 manovale agricolo. Il contratto sarà a tempo determinato, per 8 mesi. Domande fino al 23 luglio. Info nel CPI di Mogoro.

BORTIGIADAS

Il comune di Bortigiadas assume per il cantiere 1 muratore. Il contratto sarà a tempo determinato, per 8 mesi. Domande fino al 27 luglio. Info nel CPI di Tempio Pausania.

SINDIA

Il comune di Sindia assume per il cantiere 3 addetti alla manutenzione del verde, 1 motoseghista. Il contratto sarà a tempo determinato, per 8 mesi. Domande fino al 23 luglio. Info nel CPI di Macomer.

BOTTIDDA

L’Agenzia Forestas – presidio forestale di Monte Pisanu a Bottidda – assume per il cantiere 11 operai idraulico forestali, 3 muratori a secco, 2 muratori, 2 motoseghisti, 1 fabbro, 1 falegname, 1 conducente di trattore agricolo, 1 conduttore macchinari movimento terra, 2 conduttori mezzi pesanti e camion. Il contratto sarà a tempo determinato, per 3 mesi. Domande fino al 27 luglio Info nel CPI di Ozieri.

BONO

L’Agenzia Forestas – presidio forestale di Monte Pisanu a Bono – assume per il cantiere 26 operai idraulico forestali, 8 muratori a secco, 4 muratori, 6 motoseghisti, 3 fabbri, 1 falegname, 2 motoristi e riparatori di veicoli a motore, 1 conducente di trattore agricolo, 1 conduttore macchinari movimento terra, 3 conduttori mezzi pesanti e camion, 1 scalpellino. Il contratto sarà a tempo determinato, per 3 mesi. Domande fino al 27 luglio. Info nel CPI di Ozieri.

GENURI

Il comune di Genuri assume per il cantiere 1 addetto alla manutenzione del verde. Il contratto sarà a tempo determinato, per 8 mesi. Domande fino al 16 luglio. info nel CPI di Sanluri.

PAULI ARBAREI

Il comune di Pauli Arbarei assume per il cantiere 1 geometra/capo cantiere. Il contratto sarà a tempo determinato, per 6 mesi. Domande fino al 16 luglio. Info nel CPI di Sanluri.

Sono state pubblicate le seguenti graduatorie:

Cantiere comune Sedini. Info nel CPI di Castelsardo

Cantiere comunale Orosei. Info nel CPI di Siniscola

Cantiere comune Domus de Maria. Info nel CPI di Assemini

Cantiere comunale Siliqua. Info nel CPI di Assemini

Avviamento a selezione comune Donori. Info nel CPI di Quartu Sant’Elena

Avviamento a selezione comune Uras. Info nel CPI di Terralba

Cantiere comune Laconi. Info nel CPI di Ales

Cantiere comunale Castelsardo. Info nel CPI di Castelsardo

Cantiere comune Paulilatino. Info nel CPI di Ghilarza

Sono stati approvati i seguenti elenchi provvisori:

Cantiere comunale Tiana. Info nel CPI di Sorgono

Cantiere comune Teulada. Info nel CPI di Assemini

Cantiere comunale Furtei. Info nel CPI di Sanluri

Cantiere comune Sant’Antioco. Info nel CPI di Carbonia

Avviamento a selezione Prefettura di Sassari – Ministero dell’Interno. Info nel CPI di Sassari

Avviamento a selezione Ufficio territoriale del Governo Prefettura di Oristano – Ministero dell’Interno. Info nel CPI di Oristano

Avviamento a selezione Istituzione San Michele di Ozieri. Info nel CPI di Ozieri

Cantiere comunale Villacidro. Info nel CPI di San Gavino Monreale

Cantiere comune Carloforte. Info nel CPI di Carbonia

Cantiere comunale Gonnosfanadiga. Info nel CPI di San Gavino Monreale

Cantiere comune Perdasdefogu. Info nel CPI di Lanusei

Cantiere comunale Senorbì. Info nel CPI di Senorbì

Cantiere comune Assemini. Info nel CPI di Assemini

Cantiere comunale Uta. Info nel CPI di Assemini

Cantiere comune Perdaxius. Info nel CPI di Carbonia

LEGGE 68

ASSEMINI. 1 carpentiere

Un’azienda cerca per la sede di Assemini, in località Macchiareddu, 1 carpentiere iscritto alle liste della legge 68 articolo 18 nei CPI di Cagliari, Assemini, Isili, Muravera, Quartu Sant’Elena e Senorbì. Il contratto sarà a tempo determinato, per 12 mesi. Domande dal 19 al 29 luglio. Info nel CPI di appartenenza.

CAGLIARI. 11 addetti customer service

Un’azienda cerca per la sede di Cagliari 11 addetti customer service iscritti alle liste della legge 68 articolo 18 nei CPI di Cagliari, Assemini, Isili, Muravera, Quartu Sant’Elena e Senorbì. Il contratto sarà a tempo determinato, per 12 mesi. Domande dal 16 al 26 luglio. Info nel CPI di appartenenza.

ORISTANO. 2 garzoni

Un’azienda cerca per la sede di Oristano 2 garzoni, di cui uno iscritto all’articolo 1 e uno appartenente all’articolo 18 della legge 68 nei CPI di Oristano, Ales, Cuglieri, Ghilarza, Mogoro e Terralba. Il contratto sarà a tempo determinato, per 7 mesi. Domande dal 13 al 22 luglio. Info nel CPI di appartenenza.

NUORO. 3 centralinisti non vedenti

L’Azienda tutela della Salute – Assl di Nuoro – cerca per la sede di Nuoro 3 centralinisti non vedenti iscritti all’elenco dell’art. 6 della legge 113/85 nei CPI di Nuoro, Macomer, Siniscola e Sorgono. Il contratto sarà a tempo indeterminato e pieno. Domande dal 14 al 25 luglio. Info nel CPI di appartenenza.

SASSARI. 1 ispettore di produzione

Un’azienda cerca per la sede di Sassari 1 ispettore di produzione di I livello iscritto alle liste della legge 68 articolo 18 nei CPI di tutta la Sardegna. Il contratto sarà a tempo indeterminato. Domande dal 13 al 26 luglio. Info nel CPI di appartenenza.

UTA. 1 segretario amministrativo

Un’azienda cerca per la sede di Uta nella zona industriale di Macchiareddu 1 segretario amministrativo iscritto alle liste della legge 68 articolo 18 nei CPI di Cagliari, Assemini, Isili, Muravera, Quartu Sant’Elena e Senorbì. Il contratto sarà a tempo determinato, per 7 mesi. Domande dal 12 al 22 luglio. Info nel CPI di appartenenza.

ELMAS. 1 fotoincisore

Un’azienda cerca per la sede di Elmas 1 fotoincisore iscritto alle liste della legge 68 articolo 18 nei CPI di Cagliari, Assemini, Isili, Muravera, Quartu Sant’Elena e Senorbì. Il contratto sarà a tempo determinato, per 12 mesi. Domande dal 12 al 22 luglio. Info nel CPI di appartenenza.

TEULADA. 10 marinai/pescatori

Un’azienda cerca per la sede di Teulada 10 marinai/pescatori, di cui 5 iscritti alle liste articolo 1 e 5 appartenenti alle liste dell’articolo 18 della legge 68 nei CPI di Cagliari, Assemini, Isili, Muravera, Quartu Sant’Elena e Senorbì. Il contratto sarà a tempo pieno ed indeterminato. Domande dal 12 al 22 luglio. Info nel CPI di appartenenza.

VILLAMAR. 1 receptionist

Un’azienda cerca per la sede di Villamar 1 receptionist iscritto alle liste della legge 68 articolo 8 nei CPI di Sanluri e San Gavino Monreale. Il contratto sarà a tempo determinato, per 7 mesi. Domande dal 12 al 23 luglio. Info nel CPI di appartenenza.

SASSARI. 1 farmacista

Un’azienda cerca per la sede di Sassari 1 farmacista iscritto alle liste della legge 68 articolo 1 nei CPI di Sassari, Alghero, Bono, Bonorva, Castelsardo, Ozieri e Porto Torres. Il contratto sarà a tempo determinato, per 7 mesi. Domande dal 9 al 22 luglio. Info nel CPI di appartenenza.

Sono state pubblicate le seguenti graduatorie

Elenco ammessi 1 operatore fast food per azienda di Olbia. Info nel CPI di Olbia

I SEMINARI OLINE DEI CPI

Per info e iscrizioni è necessario mandare una email al proprio CPI indicando nome e cognome, data di nascita, titolo e data del seminario.

CPI di CAGLIARI (i seminari sono riservati ai domiciliati a Cagliari e Monserrato) cpicagliari.seminari@aspalsardegna.it

Cercare lavoro in tempo di Covid (parte 2)- Informazioni e strumenti per ricominciare a cercare lavoro- NB: accesso riservato a chi frequenta la parte 1), 21 luglio ore 10.00

Resto al Sud: un incentivo alla creazione d’impresa- nformazioni sull’incentivo per la creazione d’impresa rivolto a persone tra i 18 e i 55 anni, 23 luglio ore 10.00

CPI di NUORO aspal.cpinuoro@regione.sardegna.it

Art. 16 e cantieri comunali: come fare una candidatura online, 8 luglio ore 16.00

L’offerta formativa: catalogo regionale e Cpia, 20 luglio ore 10.00

La attiva ricerca del lavoro, 20 luglio ore 16.00

Legge 68/99: Preselezioni e Avviamenti a selezione: modalità di partecipazione, 22 luglio ore 16.00

Art. 16 e cantieri comunali: come fare una candidatura online, 22 luglio ore 16.00

Elevator pitch: come presentarsi e descrivere le proprie competenze professionali efficacemente in due minuti, 26 luglio ore 10.00

Gli annunci su Borsa lavoro come attività di preselezione dei CPI: come candidarsi, 27 luglio ore 16.00

Portale Anpal: Modalità di accesso, iscrizione e ricerca attiva, 28 luglio ore 10.00

Fare impresa con resto al SUD, 29 luglio ore 16.00

La conoscenza di sè e l’importanza di un percorso di orientamento nella costruzione del proprio progetto professionale, 30 luglio ore 10.00

CPI di QUARTU SANT’ELENA aspal.cpiquartusantelena@regione.sardegna.it

Io sono, come mi presento a un colloquio di lavoro: prepararsi alla selezione: atteggiamento vincente, suggerimenti e strategie, 20 luglio ore 10.00

C.V.- Principali regole ed errori da evitare per un C.V. vincente, 21 luglio ore 10.00

Il mondo del lavoro, oggi e domani: Mercato del lavoro e occupazione in Sardegna. Le nuove professioni. Le competenze delle nuove professioni di oggi e del futuro, 23 luglio ore 10.00

Programma Garanzia Giovani: in cosa consiste, quali requisiti, come aderire, quali sono le misure previste dal programma, 30 luglio ore 10.00