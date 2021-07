Approvazione Fondo per la Pesca 2021 – 2027

Si tratta di uno strumento finanziario importantissimo per garantire un sostegno concreto ai nostri pescatori in un periodo così difficile e in cui la categoria è sempre più sotto attacco".

Bartolo: “Strumento importante a sostegno dei pescatori italiani”

Strasburgo, 7 luglio 2021 – “Il Parlamento Europeo ha ufficialmente dato

il via libera all’accordo trovato con il Consiglio sul Nuovo Fondo

Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l’Acquacoltura (FEAMPA)

per il periodo 2021 – 2027. Si tratta di uno strumento finanziario

importantissimo per garantire un sostegno concreto ai nostri pescatori

in un periodo così difficile e in cui la categoria è sempre più sotto

attacco”. Così in una nota l’eurodeputato S&D e componente della

Commissione Pesca, Pietro Bartolo.

“Parliamo di un pacchetto di sostegno – dichiara il parlamentare europeo

– pari a 6,108 miliardi di EUR, di cui il 30 per cento sarà destinato

all’azione per il clima, in linea con gli obiettivi del Green Deal. A

questo proposito, una prima importante novità è l’abbandono delle

rigide norme di ammissibilità. D’ora in avanti, tutte le operazioni

non esplicitamente vietate saranno ammissibili, sburocratizzando e

semplificando le norme e garantendo così una maggiore certezza del

diritto agli Stati membri e ai pescatori”.

advertisement

“Grazie al sostegno finanziario garantito dal nuovo Fondo – prosegue

Bartolo – sarà possibile affrontare in maniera adeguata alcune delle

problematiche più gravi e strutturali del nostro settore ittico, come

la necessità di investimenti volti a migliorare l’efficienza

energetica, la sicurezza e le condizioni di lavoro dei pescherecci

dell’UE, promuovendo dunque condizioni di lavoro sicure e dignitose per

i nostri pescatori o la promozione del ricambio generazionale grazie al

sostegno destinato al primo acquisto di imbarcazioni da parte di giovani

pescatori. Molto importanti, inoltre, sono il sostegno per aumentare

l’efficienza energetica delle imbarcazioni e ridurre le emissioni di CO2

facendo in modo al contempo che non aumenti la capacità complessiva

della flotta UE”.

“Tra i punti di cui sono particolarmente contento, ecco l’attenzione

particolare data alla piccola pesca costiera, la possibilità di

indennizzare con i fondi FEAMPA i pescatori che pescano rifiuti marini

nel corso della loro attività di pesca e la possibilità di finanziare

la predisposizione, nei porti o in altre infrastrutture, di adeguate

strutture in cui depositare gli attrezzi da pesca perduti e i rifiuti

marini raccolti dal mare, questioni su cui ho lavorato molto nel corso

del mio mandato a Bruxelles”.

“Infine, il FEAMPA permetterà di finanziare un regime di gestione delle

crisi per consentire un sostegno di emergenza ai nostri pescatori in

caso di gravi perturbazioni del mercato dovute, ad esempio, a una crisi

sanitaria come la pandemia di Covid, tema su cui ci eravamo battuti a

lungo nel corso del primo periodo della pandemia. A questo proposito, è

importante sottolineare anche l’importanza del raddoppio del periodo

di sostegno ai pescatori in caso di arresto temporaneo, portato da 6 a

12 mesi”.

“Insomma – conclude Bartolo – un testo che risponde a molte delle

richieste provenienti dal settore e che riesce a trovare la giusta

quadra tra l’urgenza di investire nel futuro dei nostri pescatori e la

necessità di garantire il rispetto degli impegni presi a livello

ambientale. Una risposta importante e concreta alle tante urgenti

richieste provenienti dal nostro settore”.