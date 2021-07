Aperte le iscrizioni ai nuovi allievi della Scuola Civica di Musica di Cagliari

Sono aperte le iscrizioni ai nuovi allievi per l’anno scolastico 2021/2022 della Scuola Civica di Musica di Cagliari.

L’offerta formativa dell’istituzione deputata alla diffusione musicale per la formazione e crescita culturale della cittadinanza, si arricchisce ulteriormente di nuovi corsi individuali, integrando le attuali discipline con l’insegnamento di strumenti come il bandoneon, canto polivocale sardo, oboe, corno, fagotto, viola e flauto dolce, oltre che di nuovi corsi complementari, tra i quali quello di musical, canto corale per adulti e voci bianche e big band jazz.

Il numero di posti disponibili per i corsi individuali è di 120 studenti, 118 per i corsi collettivi e di ben 151 per i corsi complementari. Nel prossimo anno scolastico, dunque, la Scuola Civica di Musica di Cagliari aprirà le porte a circa 900 allievi, fra vecchi e nuovi iscritti.

Le domande dovranno pervenire inderogabilmente entro il 29 luglio 2021, quelle pervenute oltre tale termine non verranno prese in considerazione.

Possono presentare domanda di iscrizione gli allievi che abbiano compiuto sei anni alla data di avvio dell’anno scolastico 2021/2022, prevista per il 2 novembre 2021, ad eccezione dei corsi di canto lirico e musica elettronica in cui il limite di età minimo è fissato in sedici anni. Per i corsi di propedeutica musicale possono presentare domanda di iscrizione gli allievi di età compresa tra i tre anni e i sei anni alla data di avvio dell’anno scolastico 2021/2022.