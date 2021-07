Anniversari e Matrimoni – 6 trucchi

I matrimoni e gli anniversari sono sempre eventi complicati da gestire sia se siamo i festeggiati che se siamo gli invitati.

Ecco quindi che arrivano in soccorso 3 consigli per i primi e 3 consigli per i secondi, in modo da organizzare e vivere queste occasioni in maniera vincente.

Consigli utili per chi organizza un matrimonio o un anniversario

1 – Scegliere bomboniere di qualità

Non tutte le bomboniere per matrimoni e anniversari sono di qualità, non a caso molte vengono perse dopo pochi giorni. Se vi state domandando il perché, vi rispondiamo subito.

Non tutte le bomboniere sono utili, belle e fatte con materiali di qualità.

Se prendiamo come esempio le bomboniere Thun, ci renderemo conto di quanto siano importanti questi aspetti, poiché durano nel tempo, prevedono oggettistica utile e/o collezionabile e sono belle alla vista.

Gli assortimenti di bomboniere più belle infatti sono quelli che permettono di spaziare in articoli di vario tipo, come sveglie, orologi, vasetti e tanti altri oggetti che non si limitano ad essere dei semplici soprammobili.

La vasta scelta di forme e grandezze inoltre, permette di acquistare bomboniere personalizzate in base all’invitato (parente stretto, amico, conoscente, etc.).

2 – Personalizzare la festa

Arriva un momento della vita, in cui le cerimonie a cui abbiamo partecipato sono veramente tante.

Occhio quindi a non cadere nel banale e lasciare che la propria festa non abbia un tema ben preciso.

La trama di un film, uno stile musicale o la squadra del cuore, qualsiasi sia il tema della festa, l’importante è che ce ne sia uno. Ovviamente stiamo parlando non della cerimonia in se, ma dei festeggiamenti una volta raggiunto il ristorante o la location del rinfresco.

3 – Animazione importante per tutte le età

Il divertimento piace a tutti, motivo per il quale potrebbe tornare utile ingaggiare uno staff d’intrattenimento o di animazione, in modo da divertire anche gli invitati più timidi e introversi.

Tra le figure più quotate durante matrimoni e anniversari troviamo: modellatori di palloncini, prestigiatori, trampolieri, giocolieri ma anche musicisti, performer, esperti di pianobar e balli di gruppo.

Consigli utili per chi è invitato ad un matrimonio o anniversario

1 – Scegliere regali in linea con i gusti dei festeggiati

L’errore che si fa più spesso quando si parla di matrimoni e anniversari è quello di acquistare regali in base ai propri gusti e non a quelli dei festeggiati.

Ad oggi quasi tutte le coppie di sposi o futuri sposi creano liste di nozze in negozi o attività similari e pertanto sbagliare nel regalo è veramente impossibile.

3 – Far presente limiti o necessità alimentari particolari

Per far sì che i festeggiamenti siano veramente tali e per permettere agli sposi di velocizzare la realizzazione del loro evento, in caso di intolleranze alimentari, allergie e preferenze di altro tipo è sempre bene avvertire in tempo chi organizza i preparativi.

Questo velocizzerà anche il lavoro in cucina a ridosso della data della cerimonia.

4 – Scegliere con cura l’outfit da indossare

Specialmente se la cerimonia si svolge in periodi dell’anno con temperature estreme, come inverno ed estate, è bene scegliere il proprio look con estrema attenzione, selezionando bene i tessuti e i modelli dei vestiti da indossare.

Perfetto sarebbe munirsi di un cambio abito, in modo da partecipare alla cerimonia con un outfit più formale e concedersi indumenti più confortevoli al momento del rinfresco o pranzo/cena.

La scelta di portare con sé dei vestiti di ricambio è importante specialmente se si hanno dei bambini.

Ecco quindi che seguendo questi piccoli consigli è possibile organizzare e partecipare in maniera vincente ad eventi di vario tipo, permettendosi il lusso di vivere momenti indimenticabili.