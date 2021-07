Pisa. Andrea Bocelli, il concerto evento a Lajatico con la grande danza

Il grande tenore Andrea Bocelli si esibirà nel Teatro del Silenzio in provincia di Pisa

avvalendosi di sei grandi danzatori selezionati da Antonio Desiderio Artist Managment in due serate evento.

Ritornano i grandi eventi in questa estate 2021 e a uno dei più attesi è sicuramente il

concerto di Andrea Bocelli, superstar mondiale, all’interno nella location della sua amata

città: il Teatro del Silenzio a Lajatico in provincia di Pisa. Il concerto di quest’anno, prodotto

da City Sound Milano, avrà come tema il mistero della bellezza. Ad arricchire l’esibizione

del tenore sono stati selezionati 6 danzatori di talento e tecnica da Antonio Desiderio Artist

Management per un altro grande nome della danza, Kristian Cellini, che torna a firmare le

coreografie del maestro.

Cellini, danzatore e coreografo, di tantissimi lavori per i teatri italiani ed esteri e realizzato

coreografie per grandi stella della danza internazionale come la super star Sergej Polunin.

Dunque sei, le bellezze che arricchiranno il programma dei concerti della star Andrea

Bocelli in programma il 22 e 24 Luglio: Rosa Pierro, Rinaldo Venuti, Marco Esposito,

Angelica Gismondo, Sara Borrelli e Salvatore Esposito. I danzatori saranno impegnati nelle

coreografie di Cellini su 9 brani che l’amatissimo artista canterà in assolo e in duetti.

La musica, il canto e la danza sono quindi nuovamente assieme per questo nuovo e magico

progetto che preannuncia, come sempre, un grande sold out per Andrea Bocelli e che

seguono la sua ultima spettacolare esibizione in mondo visione per la cerimonia d’apertura

del trionfante Uefa Euro 2020.