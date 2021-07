Altro grande successo per Loffredo alla 60^ Alghero – Scala Piccada

l pilota, affiancato da Re d'Italia Art, ottiene il primo posto in gara 2 nella categoria RS Turbo Cup 2 a bordo della Peugeot 308 TCR nella tappa sarda del CIVM

Gara accesissima per Giovanni Loffredo alla 60° Alghero Scala-Piccada, tenutasi nel week end dal 17 al 18 luglio. Già dalle Prove Ufficiali del 17 luglio il pilota salernitano si è battuto in un testa a testa con il giovane Andrea Palazzo per la categoria Racing Start Turbo Cup 2.

Un successo più che meritato quello del driver salernitano, affiancato da Re d’Italia Art, che sulla salita sarda che completa la prima parte del Campionato Italiano Velocità Montagna si aggiudica, in gara 2, il primo posto nella categoria RS Turbo Cup 2 con un tempo di 2’53.86. Risultato che ha permesso al driver testimonial automobilistico di Re D’Italia Art, di guadagnare punti preziosi con il 2° posto di gruppo.

Nonostante una disavventura in gara 1, che aveva fatto temere il peggio al poliziotto in servizio al Commissariato di Sarno, la 60^ Alghero Scala-Piccada si conclude con un’ulteriore soddisfazione per Giovanni Loffredo che si affianca ai traguardi ottenuti nelle competizioni precedenti dello stesso CIVM.

Al volante della Peugeot 308 TCR, il driver affiancato da Re d’Italia Art si riconferma sulla strada giusta. Il feeling ottenuto con la vettura francese in versione TCR e adattata alla salita si manifesta gara dopo gara e Giovanni Loffredo si dice felice della sua esperienza alla cronoscalata sarda.

“Ho rischiato in prima manche– rivela Giovanni Loffredo- mi sono girato ed ho temuto di perdere la macchina, una seconda manche un po’ più abbottonata ma ho portato a casa di nuovo un altro successo, mi auguro di continuare sempre così e come sempre ringrazio la Re d’Italia Art e la famiglia Tagliente per la bella opportunità di correre con una vettura esaltante“.

