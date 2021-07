Altrimari 2021, conferenza archeologica “Racconti sul nuraghe”

Il prossimo 19 luglio 2021, è in programma la conferenza archeologica, “Racconti sul nuraghe: S’Urachi nel paesaggio e nella storia”.

L’evento avrà inizio alle ore 19.00 negli spazi della Pineta nei pressi della Biblioteca di Mandriola, nella Marina di San Vero Milis.

Alla conferenza, interverranno: Peter van Dommelen, Alfonso Stiglitz, Linda Gosner e Carlo Tronchetti. Si parlerà dei contesti paesaggistici e storici del nuraghe S’Urachi, nel corso della quale, i relatori presenteranno i risultati degli scavi archeologici in corso, discutendo con particolare enfasi, sulle comunità locali fra la tarda età nuragica e quella fenicia.

Si parlerà anche dei paesaggi rurali del Campidano di Milis, gettando luce sulle dinamiche insediative della zona più ampia e dando particolare attenzione alle connessioni fra S’ Urachi e Monte Prama, infine, si illustrerà anche la storia degli scavi.

La manifestazione rientra nelle attività in programma per Altrimari 2021 e per favorire la maggior partecipazione possibile, l’Associazione mare calmo, in diretta darà la conferenza sulla pagina Fb Mare Calmo e sarà condivisa su quella del Comune di San Vero Milis.

I partecipanti all’evento, dovranno seguire le disposizioni Anti covid.