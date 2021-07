Allai (OR): III^ edizione del Festival Palcoscenici d’Estate

Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della Regione Autonoma della Sardegna – viale Trieste n.186 – CAGLIARI

Si svolgerà mercoledì 14 luglio alle ore 11.00 nella Sala Conferenze dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della Regione Autonoma della Sardegna – in viale Trieste n.186 a Cagliari (II piano) la conferenza stampa di presentazione della III edizione del Festival Palcoscenici d’Estate ad Allai promosso dal Comune di Allai (OR) in collaborazione con il Teatro del Segno – in programma dal 16 luglio fino al 22 agosto nel paese della “Casa sull’Albero” e delle Statue-Menhir.

La kermesse fortemente voluta dal sindaco Antonio Pili e dall’amministrazione comunale e realizzata con il patrocinio e il sostegno dell’Assessorato alla Cultura e Spettacolo e al Turismo del Comune di Allai, dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della Regione Autonoma della Sardegna e del MiC / Ministero della Cultura, nell’ambito del progetto Intersezioni / rete di festival senza rete a cura di Fed.It.Art Sardegna rappresenta ormai un appuntamento irrinunciabile dell’estate nel Barigadu nell’ambito nella ricca programmazione culturale dell’Isola.

Interverranno:

Alfonso Marras – Presidente della Commissione Cultura – Consiglio Regionale della Sardegna

Antonio Pili – Sindaco di Allai

Marika Urru – Assessora alle Politiche Giovanili e allo Spettacolo del Comune di Allai

Eleonora Marongiu – Consigliera comunale con delega alla Cultura e Turismo – Comune di Allai

Stefano Ledda – Direttore artistico del Festival Palcoscenici d’Estate

Fonte foto in copertina Galleria immagini Il paese | Comune di Allai