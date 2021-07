Al via “Le Notti di BCsicilia” 2021. Cinquanta iniziative per conoscere e valorizzare il territorio

Visite guidate, Musica, Conversazioni, Proiezioni, Letture, Teatro, Mostre, Presentazioni di libri. 50 iniziative estive per conoscere e valorizzare il territorio: sono “Le Notti di BCsicilia” targate 2021. Si parte mercoledì 28 Luglio 2021 sulle Madonie, nella medievale Gratteri, per mettersi “Sulle tracce del Sacro Graal” e dopo quaranta giorni, e 41 paesi coinvolti, si conclude venerdì 3 settembre a Barcellona Pozzo di Gotto con l’iniziativa in ricordo Carlo Alberto Dalla Chiesa. Una lunga serie di eventi originali e caratteristici che si terranno tutti al calar della sera.

Tantissime le visite guidate al patrimonio artistico dei paesi siciliani. A Carini si andrà alla scoperta degli antichi mulini, e quelle strade d’acque verranno ripercorsi anche a Racalmuto. A Catania, insieme con la FIAB, invece è prevista una passeggiata in bicicletta al chiaro di luna alla scoperta delle statue della città etnea.

A Villagrazia di Carini una passeggiata tra torri, bagli e ville nobiliari, mentre a Palermo una visita guidata alla Chiesa di Falsomiele con la sua ricerca di rinascere nel sacro. A Torretta si va a conoscenza delle Masserie del territorio, mentre a Palazzolo Acreide una passeggiata “Dalla Casa dei Giurati alla Giudecca… passando per Cassandra”. A Collesano si va alla scoperta dello opere dello Zoppo di Gangi, mentre a Messina è prevista un visita guidata alla Biblioteca regionale universitaria Giacomo Longo.

A Termini Imerese si ripercorre il viaggio di Jean Houël del 1776, attraverso la rivisitazione dei luoghi e racconti del grande pittore francese. A Gela si va a conoscere gli antichi quartieri, mentre Ciminna si visiteranno i Tesori della Biblioteca Cappuccinorum e il Set del Gattopardo.

A Catania una visita guidata alla scoperta della città antica, mentre a Montelepre si conoscerà la Chiesa Madre e il mistero della tela di Sant’Andrea. A Gangi verrà proposto un aperitivo con l’Arte, tra Borremans e altro, e la visita al laboratorio della Traart Restauri e alla Chiesa Madre. A Cefalù si va alla scoperta della città bizantina, mentre ad Acireale si conoscerà la parte meno nota del paese barocco, ed infine una visita guidata a Palermo alla Biblioteca “Mons. Cataldo Naro” della Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia.

Previste anche diverse presentazioni di libri. A Riesi il volume di Giuseppe Veneziano “Mash-Up”, a Ficarra “Fra_tt_ali” di Antonella Ballacchino e la “La Tigre di Noto” di Simona Lo Iacono, a Campofelice di Roccella “Dietro ogni nuvola c’è sempre il sole” di Francesco Dolce, a Partinico “Ignazio Florio. Il leone di Palermo” di Salvatore Requirez, ad Alia “La Gurfa dei misteri” di Giovanni Ferrara, a Marineo “Né luna nè santi” di Santo Lombino, ed infine a Roccapalumba “La Reconquista dell’Europa” di Alfonso Lo Cascio.

Nell’articolato programma spazio anche per la musica. A Castellammare del Golfo si propone “Un ponte musicale tra la Sicilia e la Colombia”, inoltre un incantevole concerto tra le gole a Cinisi. A Campofelice di Roccella “Musica al Castello” con il “Quartetto viandante”, infine a Isnello “Galà musicale” nell’ambito della Giornata di studi in memoria di Totuccio Grisanti. Un momento anche per le opere restaurate: al Museo diocesano di Mazara del Vallo si presenterà la tela “Il Battesimo di Ruggero”. Per quanto concerne le mostre, inaugurazione a Termini Imerese della personale di Mauro Carmelo Scacciaferro “Cercando Termini”.

Inoltre conferenza a Trabia: “Il paese prima dei Lanza: dalle tracce preistoriche all’arrivo degli arabi”, mentre a Mussomeli per Cinema al Chiostro: “Le sorelle Macaluso”.

Per il teatro, alle Grotte della Gurfa di Alia, verrà proposto il Fedro di Platone, a Termini Imerese, insieme con il Museo Civico, “Fratelli Cutò”, mentre a Campofelice di Roccella “Dante sulla spiaggia… donne e dintorni”.

Inoltre a Corleone un omaggio al poeta Giacomo Giardina e alla sua poesia futurista, a San Mauro Castelverde un momento di solidarietà “Con gli occhi delle Donne” insieme alla Fondazione Scicolone. Altre proposte: a Bagheria “Riflessioni sotto le stelle a Pizzo Cannita”, mentre a Villalba “Paola e Francesca e la roccia amorosa”.

A Isola delle Femmine vengono riscoperte le Antiche tradizioni del Ferragosto, a Caccamo si terrà “Medioevo e Barocco a lume di candela”, a Messina la seconda edizione di “Segni d’Infanzia”, mentre a Palermo l’iniziativa “Vi canto una canzone alla rovescia”, e a Sciara l’originale iniziativa “La Notte dell’Agricoltura”. Infine spazio anche alla tradizione religiosa. A Misilmeri “Usi, costumi e tradizioni della Confraternita del Cuore Immacolato di Maria”, mentre a Nicosia “Le Confraternite: tra religiosità e tradizione. Decadenza o nuovi tempi?”.

“Cinquanta iniziative culturali – Afferma Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale di BCsicilia – per trascorrere delle incantevoli notti in terra di Sicilia e far conoscere lo straordinario patrimonio storico artistico della regione. Un suggestivo viaggio alla scoperta del territorio e delle sue storie, pensato e coniugato all’interno di un’isola vista nella sua globalità e nella sua straordinaria unità. Un modo diverso ed originale di trascorrere l’estate per riscoprire luoghi e tracce di un passato che raccontano della memoria storica e dell’identità di un popolo”.

Per informazioni Tel. 346.8241076. Email: segreteria@bcsicilia.it. Fb: BCsicilia – Tw: BCsicilia.

Programma:

Luglio

Mercoledì 28 ore 18,30 – Gratteri

Sulle tracce del Sacro Graal*

Giovedì 29 ore 22 – Carini

Le strade dell’acqua: alla scoperta degli antichi mulini

Sabato 31 ore 19 – Ficarra

Presentazione del libro “Fra_tt_ali”

Agosto

Domenica 1 ore 21 – Mazara del Vallo

Museo diocesano: Presentazione del restauro della tela “Il Battesimo di Ruggero”

Ore 19 – Racalmuto

Sulla via delle acque

Lunedì 2 ore 21 – Trabia

Il paese prima dei Lanza: dalle tracce preistoriche all’arrivo degli arabi

Mercoledì 4 ore 19 – Corleone

Quando la poesia diventa futurista: omaggio al Poeta Giacomo Giardina

Ore 19 – Mussomeli

Cinema al Chiostro: “Le sorelle Macaluso”

Giovedì 5 ore 21,30 – Campofelice di Roccella

Presentazione del libro “Dietro ogni nuvola c’è sempre il sole”

Venerdì 6 – ore 20 Catania

Le statue di Catania. Passeggiata in bicicletta al chiaro di luna (con FIAB)

Ore 21 Carini

Villagrazia di Carini tra torri, bagli e ville nobiliari

Sabato 7 Agosto ore 19 – Partinico

Presentazione del libro: “Ignazio Florio. Il leone di Palermo”

Ore 19 – Alia

Il Fedro di Platone alla Gurfa

Domenica 8 ore 21 – Castellammare del Golfo

Un ponte musicale tra la Sicilia e la Colombia

Ore 19 San Mauro Castelverde

Con gli occhi delle Donne (con Fondazione Scicolone)

Lunedì 9 Agosto ore 21,30 – Palermo

Rinascere nel sacro: visita guidata alla Chiesa di Falsomiele

Martedì 10 Agosto – ore 20 Riesi

Presentazione del libro “Giuseppe Veneziano Mash-Up”

Ore 19 Bagheria

Riflessioni sotto le stelle a Pizzo Cannita*

Ore 19 Villalba

Paola e Francesca e “la roccia amorosa”

Mercoledì 11 ore 19 – Torretta

La via delle Masserie

Giovedì 12 ore 21 – Palazzolo Acreide

Dalla Casa dei Giurati alla Giudecca… passando per Cassandra

Venerdì 13 ore 19 – Alia

Presentazione del libro “La Gurfa dei misteri”

Ore 21 Termini Imerese

Teatro: Fratelli Cutò (con Museo Civico)

Lunedì 16 ore 21,30 – Collesano

Alla scoperta dello Zoppo di Gangi

Martedì 17 ore 21 – Messina

Tra le antiche carte. Visita alla Biblioteca regionale universitaria Giacomo Longo

Ore 21,30 – Isola delle Femmine

Le Antiche Tradizioni del Ferragosto

Mercoledì 18 ore 21 – Campofelice di Roccella

Teatro: Dante sulla spiaggia… donne e dintorni

Giovedì 19 ore 21,30 – Termini Imerese

Il viaggio di Jean Houël a Termini Imerese nel 1776. Luoghi e racconti del grande pittore francese

Ore 19 Ficarra

Presentazione del libro “La Tigre di Noto”

Ore 21 Marineo

Presentazione del libro “Né luna nè santi”

Venerdì 20 ore 20,30 Cinisi

Concerto tra le gole

Sabato 21 ore 19,30 Sciara

La Notte dell’Agricoltura

Domenica 22 ore 21,30 – Caccamo

Medioevo e Barocco a lume di candela*

Lunedì 23 ore 21,30 – Misilmeri

Usi, costumi e tradizioni della Confraternita del Cuore Immacolato di Maria

Martedì 24 Agosto ore 21,30 – Gela

Alla scoperta degli antichi quartieri

Mercoledì 25 ore 21 – Campofelice di Roccella

E adesso musica al Castello

Ore 19 – Roccapalumba

Presentazione libro “La Reconquista dell’Europa”

Giovedì 26 ore 21 Ciminna

Tra le eccellenze ciminnesi: i Tesori della Biblioteca cappuccinorum e il Set del Gattopardo

Venerdì 27 ore 19 – Catania

Alla scoperta della città antica

Ore 21,30 Termini Imerese

“Cercando Termini”. Inaugurazione mostra di Mauro Scacciaferro

Sabato 28 ore 21,00 – Isnello

Galà musicale (Nell’ambito della Giornata di studi in memoria di Totuccio Grisanti)

Domenica 29 – ore 21 – Montelepre

La Chiesa Madre e il mistero della tela di Sant’Andrea

Ore 19 Messina

Segni d’Infanzia (seconda edizione)

Lunedì 30 ore 21 – Gangi

Aperitivo con l’Arte. Tra Borremans e altro: visita al laboratorio della Traart Restauri e alla Chiesa Madre

Martedì 31 ore 21 – Cefalù

Alla scoperta della Cefalù bizantina

Settembre

Mercoledì 1 ore 21 – Nicosia

Le Confraternite: tra religiosità e tradizione. Decadenza o nuovi tempi?

Ore 21 Palermo

Vi canto una canzone alla rovescia

Giovedì 2 ore 21 – Palermo

Visita guidata alla Biblioteca “Mons. Cataldo Naro” della Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia

Ore 19 Acireale

Dal tramonto… Acireale misteriosa

Venerdì 3 ore 21 – Barcellona Pozzo di Gotto

In ricordo di Carlo Alberto Dalla Chiesa