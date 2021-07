Al Caroli Hotel continuano gli appuntamenti: lunedì con Chiara Mezzalama

Dopo l’apertura di venerdì scorso, prosegue la rassegna di incontri letterari Liber Libri Estate a Santa Maria di Leuca. Stasera alle 21 presso l ‘Hotel Terminal Caroli Hotels sul Lungomare Colombo sarà ospite Chiara Mezzalama che presenterà il suo ultimo lavoro “Dentro la pioggia” edito da E/O. Dialoga con l’autrice Maria Antonietta Guarnieri. Un romanzo che parla dell’oggi e del domani e che ci fa fremere di paura e speranza.

Quando il mondo sembra crollare, quello esterno e quello interiore, inventiamo nuovi modi di stare insieme e amare. Ciara Mezzalama è nata a Roma il 28 settembre 1972. Vive a Parigi. Figlia di un diplomatico, ha passato la sua infanzia all’estero. Scrittrice, traduttrice e psicoterapeuta, ha pubblicato il suo primo romanzo “Avrò cura di te” nel 2009.

Dal 9 luglio al 30 agosto si dipana a Santa Maria di Leuca Liber Libri in versione Estate, rassegna di incontri letterari organizzata dalla Libreria Antica Roma di Taviano e Caroli Hotels nei giardini e nei saloni dell’ottocentesca Villa La Meridiana e sul dehor dell’ Hotel Terminal. Liber Libri, dunque, si sdoppia dal suo classico appuntamento autunnale che si svolge già da alcune edizioni a Gallipoli

Proprio la Libreria Antica Roma di Gianni Coppola, protagonista della scena culturale salentina e punto di riferimento nella promozione della lettura verso i giovani e non solo, cura il nuovo corso dei salotti letterari di alto pregio con inviti ad autori di altissima levatura nel lembo più estremo d’Italia.

All’interno dell’Hotel Terminal è stato allestito, tra l’altro, un punto vendita della Libreria Antica Roma aperto h24 che si aggiunge anche al progetto della libreria da spiaggia che fornisce letture sotto l’ombrellone agli ospiti delle strutture.

Diciotto appuntamenti scandiranno l’evolversi della rassegna letteraria gratuita costruita per la promozione culturale del territorio. L’inizio delle presentazioni è fissato per le 21:00 quando le magiche ore blu che solo a Santa Maria di Leuca si possono godere trasformeranno l’atmosfera in magia. A quell’ora si darà il via ai momenti di reading letterari, presentazione e firmacopie.

Questi gli altri appuntamenti: 17 luglio con Natasha Korsakova “L’ultima nota di violino”; 21 luglio con Vincent Spasaro “Morte sul vulcano”; 24 luglio Antonio La Ronga “Quarta mafia”; 26 luglio con Cosimo Russo “Ancora una volta”; 28 luglio Ciro Ferrara “Ho visto Diego e dico o vero”; 31 luglio con Pier Luigi Celli “La manutenzione dei ricordi”; 1 agosto con Fabio Zuffanti “Segnali di vita”; 2 agosto con Marino Bartoletti “La cena degli dei”; 4 agosto con Raissa & Momo “Di mondi diversi e anime affini”; 9 agosto con Sergio Rizzo “Riprendiamoci lo Stato”; 11 agosto con Sabina Guzzanti “2119 la disfatta dei sapiens”; 21 agosto con Valentina Petrini “Non chiamatele Fake News”; 26 agosto con Paolo Borrometi “Un morto ogni tanto”; 27 agosto con Marina Marazza “Io sono la strega”; 28 agosto con Walter Nudo “La vita accade per te”; 29 agosto con Carlo Vanoni “Ho scritto t’amo sulla tela”.

“Siamo soddisfatti – sottolinea Gianni Coppola – del calendario di incontri che siamo riusciti con grandi sforzi a mettere in piedi senza alcun sovvenzionamento pubblico. Una serie di presentazioni con autori importanti che renderanno speciali le serate estive a Santa Maria di Leuca nello splendido scenario incastonato tra le ville ottocentesche”.

“Attraverso la cultura Caroli Hotels – spiega Attilio Caputo, direttore generale di Caroli Hotels – vuole contribuire alla conoscenza del territorio e ad offrire un servizio ai turisti del Capo di Leuca rinnovando la proposta turistica tradizionale con degli incontri letterari di spessore”.