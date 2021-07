Aeroporto di Olbia: scoperti circa 60 mila euro non dichiarati

I funzionari ADM di Sassari in servizio presso la Sezione operativa territoriale S.O.T. di Olbia - Aeroporto “Costa Smeralda”, in collaborazione con i militari della Guardia di Finanza del Gruppo di Olbia, in meno di dieci giorni e in tre distinte operazioni hanno scoperto denaro non dichiarato per complessivi 57.583 euro.