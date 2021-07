Abbanoa: la Regione verifichi eventuali incompatibilità in seno al CDA

“Membro del Consiglio di amministrazione di Abbanoa e allo stesso tempo operatore economico a capo del servizio di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di Progettazione – Esecuzione di un Comune azionista del Servizio idrico integrato. Stando a quanto espressamente indicato dai decreti legislativi per quanto riguarda gli incarichi dirigenziali e di vertice, all’interno del Cda della società di gestione del servizio idrico integrato della Sardegna, risulterebbe una nomina meritevole di accertamenti”.

“Il 12 giugno del 2020 l’assemblea dei soci di Abbanoa SpA – spiega Desirè Manca – società partecipata da 342 Comuni della Sardegna, tra i quali il Comune di Castiadas, deliberava la nomina tra i componenti del Cda di un professionista al quale il 5 novembre 2020 era stato affidato il servizio di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza”.

advertisement

A chiedere la massima trasparenza è la consigliera regionale del m5s Desirè Manca che ha presentato un’interrogazione al Presidente della Regione e all’assessore regionale all’Urbanistica, Quirico Sanna, che detiene la delega per l’assemblea dei soci di Abbanoa, per sapere se non ritengano necessario e urgente intervenire per accertare eventuali incompatibilità in relazione alla carica del presidente del CdA di Abbanoa SpA.

La consigliera pentastellata, inoltre, ha presentato una segnalazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione e al Responsabile dell’anticorruzione e della trasparenza di Abbanoa affinché si faccia chiarezza in merito.

“In base al Decreto Legge 6 Luglio 2012 – prosegue la consigliera- alle pubbliche amministrazioni è vietato attribuire incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni e delle società da esse controllate a lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Non solo: eventuali cariche ed incarichi sono consentiti solo a titolo gratuito e per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, per la durata inferiore ad un anno, non prorogabile né rinnovabile”.

“Il presidente della Regione ha il dovere di verificare eventuali incompatibilità e accertare quindi che il decreto legge numero 95 del 6 luglio 2012 venga rispettato”.