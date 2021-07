A Cala dei Sardi la giornata dei piccoli marinai

Olbia – Vela, sport, un bagno di sole e tanti giochi in acqua per una giornata dedicata ai bambini dell’Associazione Olbia 1905 – Scuola Calcio. Si è svolta oggi, presso il Marina di Cala dei Sardi, la giornata dello sport e del mare dei giovani “pulcini” Amici dello Sport. Per i bambini è stata l’occasione di provare nuove discipline sportive a contatto con l’acqua, in grado di coniugare attività fisica, divertimento e, perché no, un po’ di sana competizione. Gli allievi hanno infatti dimostrato le loro abilità marinaresche alla guida dei catamarani messi a disposizione dalla NSS Charter, accompagnati dagli skipper e dalle istruttrici della Olbia 1905 Nivia Iglesias, Egle Cottu e Susanna Ardovino.

Non solo. I ragazzi si sono distinti nella pratica dei nodi marinareschi, del tiro alla fune, oltre le prove di voga e di equilibrio a bordo dei SUP. Per loro un maestro di eccezione. Antioco Tilocca, già nostromo della Nave Scuola Amerigo Vespucci, ha supervisionato tutte le fasi di addestramento dei giovani allievi insegnando loro le astuzie del buon marinaio ed il rispetto dell’ambiente. A fine giornata, a testimonianza dell’esperienza trascorsa, è stato consegnato ad ogni piccolo lupo di mare l’attestato di “primo marinaio”.