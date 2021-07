A Bonarcado, dal 2 agosto arriverà un nuovo medico di famiglia

Da lunedì 2 agosto la dottoressa Annalisa Mele aprirà l’ambulatorio di medicina generale nel comune di Bonarcado.L’ambulatorio, con sede in via Europa, n.5, sarà operativo nei giorni di lunedì e mercoledì, dalle 9.00 alle 11.00, e in quelli di martedì, giovedì e venerdì, dalle 17.00 alle 19.00.Per effettuare la scelta o revoca del medico, i cittadini possono inviare una e-mail (specificando il nome del professionista prescelto e i propri dati anagrafici e allegando copia di carta d’identità e tessera sanitaria) all’indirizzo: aru.anna@atssardegna.it .In alternativa, ci si può rivolgere agli uffici scelta e revoca del medico Assl Oristano, sede di Ghilarza (via Matteotti, 27) dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 12.00.Per ulteriori informazioni, è possibile chiamare al numero 0785.560337, sempre dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 12.00.