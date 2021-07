Sono iniziati i preparativi per la 22° edizione dello Slalom Seredda-Ittiri, valido per la Coppa Italia - Coppa Zona 2 Aci Sport 2021, in programma il 28 e 29 agosto.

Ritorna, dopo un anno di stop, il tanto atteso appuntamento con uno degli slalom in salita della Sardegna che attirerà piloti sardi e non.

“Siamo pronti a ripartire – hanno detto i ragazzi dell’associazione organizzatrice – con tutti i

buoni propositi e la voglia di ripartire al massimo con questo sport che in Sardegna è tanto

apprezzato. A questo proposito vogliamo già annunciare la presenza di piloti da oltremare, che hanno scelto la nostra gara”.

Sotto l’egida dell’Associazione sportiva dilettantistica Ittirese Sport Motoristici (Aism), la gara si correrà nello storico percorso nella strada statale 131BIS per un totale di quasi quattro chilometri (3,800) intervallati da 13 birillate. La gara prevede un giro di ricognizione e tre manches cronometrate.

La manche di ricognizione inizierà alle 9.30, a seguire con la partenza della vera

e propria gara. Direzione di gara a cura di Francesco Resti.

La chiusura del percorso è prevista per le 6.30 del 29 agosto con riapertura prevista al termine della competizione.

Il centro abitato, che non è interessato dal percorso di gara, può essere raggiunto percorrendo la Strada Provinciale 15, percorso alternativo utilizzato dai mezzi pubblici.

Lo slalom ittirese abbraccia anche la solidarietà e sostiene la Ricerca per la Fibrosi Cistica Onlus con la campagna #Correreperunrespiro, promossa, anche per questo 2021, dal Comitato Organizzatori Slalom Sardegna (Coss).

Convenzione Grimaldi: in occasione della manifestazione sportiva, la compagnia di navigazione Grimaldi Lines offre vantaggiose agevolazioni con sconti del 15% sull’acquisto dei collegamenti marittimi da e per la Sardegna. Tutti i dettagli saranno forniti contattando gli organizzatori e visitando il sito www.aismracing.it.

Per le iscrizioni sono attivi i recapiti: 349-0533001, iscrizioni@aism.live, direttivo@aism.live.