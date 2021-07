2 luglio 2021 Esce “Resilienza”, il nuovo video di Haze Illumina.

Dalla band torinese un piccolo cortometraggio, alla ricerca del “vaccino” contro le difficoltà. A pochi mesi dall’uscita del video “Siamo Sole”, Haze Illumina ci regala un nuovo viaggio nel loro mondo visionario ma estremamente attuale, sulle note del singolo “Resilienza”. “Resilienza”, come tutta la produzione di Haze Illumina, risuona di echi post dark e post punk, che si rifanno alla musica inglese, ambienti musicali che si sposano perfettamente con lo story telling del video. Costruito come un breve cortometraggio, il video di “Resilienza” ci racconta la storia di un personaggio che, nel suo isolamento, cerca la sua energia in un rinnovato contatto con la propria interiorità e con natura. La natura e la spiritualità si riveleranno infatti le chiavi per ridare vita alla nostra umanità. advertisement Sulle note di “Resilienza”, il protagonista affronta un percorso iniziatico quasi magico, alla ricerca del suo vaccino contro le difficoltà della vita. E questo vaccino risulterà essere appunto il concetto di resilienza, che letteralmente è la capacità di un materiale di assorbire un urto senza rompersi, ma per un essere umano è la capacità di affrontare e superare un evento traumatico o un periodo di difficoltà, senza combattere direttamente una battaglia apparentemente già persa in partenza, ma affrontare e superare le difficoltà lasciandosi andare attivamente alla corrente degli eventi. Come il precedente, anche il video di “Resilienza” è stato ideato e realizzato in ogni sua parte da Haze Illumina ed è stato girato alla fine della scorsa estate, in una finestra di libertà fra i due lock down. Nonostante questo brano sia stato scritto prima dell’avvento della pandemia, l’argomento trattato nel testo di “Resilienza” sembra quasi profetico e anticipa la risposta che ognuno di noi ha dovuto trovare dentro se stesso per superare questo periodo difficile. Guarda “Resilienza” di Haze illumina al seguente link: https://youtu.be/NCYH6iv50wE Video Première venerdì 2 luglio ore 21! Vi aspettiamo!

Durante la Prima Visione, potrete non solo vedere per primi il nuovo video, ma anche interagire con HAZE Illumina attraverso una live chat in cui la band sarà a vostra disposizione per rispondere a tutte le curiosità e condividere insieme l'emozione della Prima Visione. HAZE Illumina – Biografia

Il progetto HAZE Illumina nasce nel 1994 da un’idea di Alessandro Benna (compositore musiche e seconda voce) e Giuseppe Arminio (autore dei testi e voce solista). La parola “HAZE” significa “nebbia” o “offuscamento”, simbolizza la difficoltà che ogni individuo vive e che nasce dalle proprie abitudini e insegnamenti. Mentre la parola “Illumina” rappresenta la ricerca continua della verità. Dal 1995 al 2002 compongono diversi mini EP dalle sonorità piuttosto cupe, e nel 2014, dopo un lungo periodo di incubazione, compongono il brano “OMBRE DI POLVERE”. Nell’estate del 2016 nasce l’idea dell’album “SCIAMI DI LIBELLULE”, 8 tracce decisamente diverse dai primi lavori, ispirate dalla grande invasione di libellule che capita quell’anno a Torino. Infine, nel 2018, inizia la composizione dell’ultimo album “APPARTENENZA”, in cui appare per la prima volta anche la voce di Serena Guarnero. Link Social HAZE Illumina:

