Water World Music Festival 2021

Un palco galleggiante mai visto prima, l’acqua cristallina della Costa Smeralda e un

concerto dal vivo con il pubblico nel pieno rispetto delle misure di sicurezza: MINI

presents Water World Music Festival è pronto a diventare l’evento dell’estate

2021 in Italia. La manifestazione musicale, organizzata da LBNSK360 in stretta collaborazione con MINI e Red Carpet, andrà in scena domenica 25 luglio 2021 al largo della Marina di Cala dei Sardi, una splendida baia della Costa Smeralda situata nel

Golfo di Cugnana (Olbia, Sardegna).

Il Festival, di cui glo™ è Main Partner e Radio 105 Radio Partner ufficiale, si presenta come una rivisitazione delle classiche formule di «boat party» viste sino ad oggi nel mondo e sarà caratterizzato da un format innovativo pensato e progettato con l’obiettivo di garantire al contempo due aspetti molto importanti per la situazione attuale: la sicurezza e il divertimento. Per la prima volta in Italia, infatti, verrà allestito in mezzo al mare un palco

galleggiante di 640m², sul quale si esibiranno durante il pomeriggio del 25 luglio alcuni degli artisti italiani del momento, tra cui il padrone di casa Salmo. Il rapper dei record nato proprio a Olbia è reduce dal successo dell’esperienza analoga al Red Valley Sea Party, evento musicale svoltosi il 18 luglio 2020 al largo della Baia di Porto Frailis (Arbatax, NU) che ha riscosso un incredibile successo mediatico in tutto il territorio nazionale. «La mia terra, il mio mare, la mia gente», racconta entusiasta Salmo, protagonista indiscusso del Festival.

«Sarà l’evento dell’estate, non fatevelo raccontare!».

Il pubblico potrà assistere al concerto a bordo di circa 200 imbarcazioni che

si posizioneranno intorno al palco seguendo un piano di ormeggio prestabilito,

formando una vera e propria arena da festival in mare. La sicurezza verrà garantita

dal distanziamento sociale in acqua e a bordo delle barche: l’accesso all’evento

sarà infatti consentito a un numero limitato di partecipanti e la corretta disposizione

delle persone sui mezzi nautici verrà stabilita durante la fase di prenotazione, con il

monitoraggio costante delle autorità competenti.

Si potrà partecipare all’evento unicamente a bordo di imbarcazioni autorizzate dall’organizzazione. Il “biglietto” per accedere alla manifestazione infatti si configura nel noleggio del mezzo nautico, prenotabile a partire dalle ore 10.00 del 25 giugno 2021 sul sito web ufficiale www.waterworldmusicfestival.com. CALA DEI SARDI / OLBIA / SARDINIA

«MINI e la musica hanno un legame consolidato, che va avanti da oltre 60 anni»,

dichiara Stefano Ronzoni, Direttore MINI. «Per questo siamo felici di partecipare al

MINI presents Water World Music Festival, un appuntamento che si preannuncia

davvero unico e ricco di fascino, capace di mettere insieme il meglio della scena

musicale italiana del momento in un format innovativo, di forte richiamo, e

pienamente in linea con le passioni e lo spirito che MINI da sempre ama condividere

con la sua community. Ci vediamo in Sardegna!».

«Con glo™ abbiamo deciso di sponsorizzare questo progetto innovativo che

rispecchia a pieno la filosofia del nostro brand: “Break Binary”, ovvero non rinunciare a

nulla. Questa iniziativa si fa portavoce di una causa molto importante per British

American Tobacco, la salvaguardia dell’ambiente, in linea con il nostro purpose

aziendale “A Better Tomorrow™”», commenta Brigitte Maria Santner, Country

Manager Italia. All’interno della manifestazione, al fine di contribuire alla salvaguardia

dei nostri mari, non sarà infatti possibile l’uso di sigarette tradizionali: «Ci poniamo

infatti come alternativa con il nuovo dispositivo glo™ hyper+ che riscalda il tabacco

senza» combustione.

«Il MINI presents Water World Music Festival rappresenta una vera e propria novità

per il nostro territorio, uno spettacolo originale, unico e di livello internazionale»,

dichiara Marco Balata, Assessore Comunale di Olbia per il turismo. «Non posso che

ringraziare tutti gli organizzatori per aver scelto che le acque cristalline del nostro golfo

facessero da quadro allo spettacolo, la Capitaneria di Olbia e Golfo Aranci che insieme

all’ufficio demanio di Giovanni Tonzanu hanno lavorato alacremente in questi mesi

affinché tutto si possa svolgere in assoluta sicurezza. È una stagione di rinascita per

tutto l’apparato del turismo e dello spettacolo, fortemente penalizzati negli ultimi 18

mesi. Sono certo che la spinta di questo evento sarà un volano per l’intera stagione».

Anche Simone Morelli, amministratore di NSS Group – società proprietaria di Marina

di Cala dei Sardi e NSS Charter – ha espresso il suo entusiasmo nel partecipare al MINI

presents Water World Music Festival come Partner Ufficiale dell’evento: «Ospitare un

artista ed un format di tale rilievo è per noi una grande sfida oltre che privilegio. È un

ritorno alla normalità in grande stile, una iniziativa unica nel suo genere che Cala dei Sardi saprà accogliere al meglio.