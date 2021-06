“Un negozio di stile” il nuovo libro di Cielo Dispari

Un Negozio di Stile è l’opera con cui Cielo Dispari si presenta al pubblico. Il libro nasce dall’unione di due interessi dell’autore: quello per la scrittura, maturato durante gli anni universitari, e quello per la moda, scoperto più recentemente grazie all’esperienza come commesso in un negozio di abbigliamento.

Chi scrive, quindi, inizia a giocare con le parole già dal titolo, dove “stile” è da intendersi sia come modo di vestire, sia come stile letterario.

Questo testo vuole essere un omaggio nonché una personale versione del più noto “Exercices de Style“ (Esercizi di Stile) del francese Raymond Queneau, una raccolta di novantanove racconti basati tutti su una stessa storia breve riproposta invariata nei contenuti, ma stilisticamente sempre diversa.

Se nell’originale Queneau racconta di un uomo visto su un autobus, nella versione di Cielo Dispari i protagonisti sono dei commessi che lavorano in un negozio di moda. La monotonia della giornata lavorativa che si ripete con gli stessi ritmi, gli stessi gesti e le stesse richieste, è il perfetto contraltare per le variazioni linguistiche che trasportano il lettore in mondi sempre diversi: da un libro di geometria a un apocalisse zombie, da una serra con piante e fiori alla cucina di un ristorante, da una navicella spaziale a uno zoo. Anche lo stile narrativo muta di volta in volta, trasformandosi da una semplice notazione a una lettera ufficiale, da sonetto a freddo telegramma. E come Umberto Eco, che ha curato la traduzione italiana del libro, anche Cielo Dispari non riesce a trattenersi dall’aggiungere nuovi testi più moderni, come “linguaggio di programmazione” ed “emoji”.

Un Negozio di Stile è un libro divertente e stimolante che rende omaggio ai commessi di tutti i negozi e che ci ricorda, a quasi 75 anni dalla prima edizione francese degli Exercices de Style, che l’amore per la scrittura e per l’arte della comunicazione è ancora vivo, anche nell’era dei social e delle applicazioni di messaggistica istantanea.

Sull’autore

Cielo Dispari, pseudonimo di Simone Mura, nasce a Oristano nel 1986.

Si avvicina al mondo della comunicazione durante gli anni universitari, si laurea infatti all’università di Roma Tre in informazione e comunicazione. Si trasferisce a Pechino, dove studia cinese alla Beijing Language and Culture University e contemporaneamente consegue la Certificazione per l’Insegnamento Della Lingua Italiana agli Stranieri (CEDILS). Rientrato a Roma si laurea col massimo dei voti in Teoria della Comunicazione con una tesi sull’identità narrativa e nel mentre lavora in un’agenzia stampa. Successivamente entra a far parte del programma di volontariato europeo (SVE) e si sposta a Braila, in Romania, dove si occupa di comunicazione interculturale e muove i primi passi nell’insegnamento. La passione per le lingue lo avvicina al mondo del turismo e decide così di seguire un master in Economia del Turismo all’università Bocconi di Milano. Dopo diverse esperienze nel mondo dell’hôtellerie in Italia, si trasferisce in Germania e più precisamente ad Amburgo. Qui lavora come commesso in un negozio di abbigliamento e matura l’idea di trasformare in un libro la sua esperienza. Negli anni collabora a più riprese con l’Erasmus Student Network occupandosi della creazione di contenuti e testi per i social media. Attualmente insegna italiano e si occupa di social media management come freelance. Quando non scrive si destreggia tra i fornelli e nel tempo libero si diletta a esercitare l’arte oratoria al Toastmasters International (TI) di Amburgo. Un Negozio di Stile è il suo primo libro.