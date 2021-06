Domenica 27 Giugno 2021 a partire dalle ore 20.00, presso la Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche di Cagliari – spazio all’aperto in viale S. Ignazio 76 – l’Associazione Culturale Palazzo d’Inverno inaugura la rassegna “Tra Cortili , Giardini e Piazzette” seconda edizione. Si tratta di un ricchissimo ensemble di spettacoli dal vivo progettati in collaborazione con il Circolo Ricreativo dell’Università degli Studi di Cagliari, la Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche, la Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato Pubblica Istruzione, Beni Culturali Informazione Spettacolo e Sport, il Ministero della Cultura.

Una manifestazione che include molteplici virtù, tra cui il debutto in uno spazio caratterizzato dalla poliedrica fruibilità, nonché l’ulteriore consolidamento delle sinergie tra l’Associazione Palazzo d’Inverno, il Cruc e la Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche di Cagliari. Il cartellone proposto intreccia musica, recital e laboratori per aprirsi ad un pubblico vasto e diversificato, secondo un calendario che vede sulla scena i migliori artisti della nostra isola unitamente ad eccellenti nomi del panorama internazionale. Un programma che conferma, ancora una volta, la mission di Palazzo d’Inverno: l’inclusione di un pubblico diffuso; lo sfruttamento responsabile dei luoghi, armonicamente integrato con la storia, le tradizioni e gli ambienti; la riqualificazione dell’immagine della città e la promozione del dialogo tra autori e popoli diversi. La rassegna “Tra Cortili , Giardini e Piazzette” proseguirà poi nel mese di agosto e settembre seguendo un calendario caratterizzato dal decentramento territoriale: gli appuntamenti infatti si svolgeranno nei comuni aderenti al Consorzio Due Giare, localizzati nella zona della Marmilla.

Si parte domenica 27 Giugno alle 20.00 con un originalissimo appuntamento che esalta la mescolanza della lingua sarda con quella catalana (catalano di Barcellona, ​​catalano di Alghero e sardo), per un risultato “sonoro” avvincente e trascinante. Si tratta del concerto “Lo Somrìs de la Magrana – Musica sarducatalana” , con Adrià Mor , Carlo Sarigu e Charly López. Adrià Mor è un cantautore che porta al centro della sua musica temi attualissimi legati alla Sardegna e alla Catalogna, come l’indipendentismo, l’antifascismo e la demilitarizzazione. Argomenti che esprimono l’urgenza sociale del cambiamento accompagnati da sonorità che abbracciano influenze stilistiche della tradizione isolana, francese, sud americana e rumba catalana. Adrià Mor, musicista-professore è anche presentatore su Rai3 del programma “Beni cun me”.

Si prosegue venerdì 2 Luglio, sempre alle ore 20.00, con il live “The Rocies” che vede sulla scena Anabel Rodriguez, Stefano Casti, Andrea Sanna e Nicola Vacca. Si tratta di un concerto firmato da un ensemble di altissimo livello, che ormai da anni vanta riconoscimenti a livello internazionale. Uno spettacolo dove la musica e le parole si fondono in un repertorio originalissimo che intreccia in modo raffinato il Soul/R&B e alcuni degli elementi del Bolero cubano per un risultato in cui le mescolanze diventano qualità artistiche e i testi dei brani importanti messaggi per un’etica mirata alla positiva evoluzione umana in un’ottica inclusiva socio/culturale tra i popoli.

Domenica 4 Luglio sarà poi la volta dello spettacolo “Original Latin Project “Time to Live” con Tiziana Capasso, Andrea Angiolini , Alessandro Angiolini , Luigi Sanna e Paolo Cocco. Un imperdibile concerto firmato da un gruppo che ormai da anni vanta riconoscimenti di pubblico e critica. Il prodotto musicale sboccia in un sound con ritmiche latine moderne e melodie mediterranee, che con l’apporto di vocalizzi accarezzano l’arte del bel canto, creando così nuove sfumature di colore nelle sonorità della musica latina. Inizio ore 20.00.

Spazio ai laboratori giovedì 8 Luglio, sempre a partire dalle ore 20.00, con “Sonheros – Musica Callejera – suonare con i piedi” a cura del maestro Rinaldo Pinna. Ci sono molti modi per suonare, uno di questi è appunto suonare insieme, perchè la musica è condivisione, estemporanea esperienza, gioco per unire e comunicare, grazie alla magia del ritmo. I partecipanti scoprono così che si può suonare con gli altri anche conoscendo pochi accordi, semplicemente battendo il tempo all’unisono, con i piedi, con oggetti e con semplici strumenti, diventando inoltre protagonisti di un ensemble spontaneo in cui domina l’emozione e l’energia positiva, in un crescendo sonoro che oltre agli strumenti, segue il ritmo del cuore e dell’empatia.

“Tra Cortili , Giardini e Piazzette” prosegue sabato 10 Luglio alle ore 20.00 con il recital firmato dalla compagnia l’Effimero Meraviglioso “Anche oggi mi sento proprio bene” con Rossella Faa e Luigi Tontoranelli. Un raffinato divertissement teatral-musicale per riflettere con ironia sugli aspetti paradossali e tragicomici del quotidiano. La pièce originale sposa teatro e musica, ironia e poesia per tracciare un bizzarro affresco della società tra vizi e rare virtù, mettendo in luce arroganza e fragilità, temerarietà e coraggio, paure e segrete inquietudini di donne e uomini come sospesi, quasi prigionieri, sulla vertiginosa giostra delle passioni.

Domenica 11 Luglio poi, a partire dalle ore 19.00, secondo appuntamento con il laboratorio per tutti “Sonheros – Musica Callejera suonare con i piedi” a cura del maestro Rinaldo Pinna.

Venerdì 23 luglio alle ore 20.00, sarà poi la volta del live “Edith la Voce dell’Anima” firmato da Officinacustica Ets, con Anna Lisa Mameli, Corrado Aragoni, Remigio Pili, Massimo Maso Spano e Alessandro Garau. Lo spettacolo nasce per far rivivere il mito dell’artista, leggenda e icona francese, nel centenario della sua nascita. Un ritratto musicale e poetico dell’artista francese, una passeggiata a piedi nudi per i marciapiedi di Parigi, alla ricerca dei luoghi dell’anima che la sua voce e le sue canzoni hanno saputo così bene raccontare, dipingere, illuminare.

Infine, sabato 24 e domenica 25 luglio, chiude la rassegna presso la Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche di Cagliari, la straordinaria e indiscussa star Irina Arozarena con due diversi live che rappresentano il fiore all’occhiello nel panorama delle sperimentazioni di integrazione linguistica e ritmica. Il 24 Luglio alle 20.00 Irina Arozarena con Paolo Iurich e Jose Ramon Caraballo Armas presenta “La Reina de la noche“, un incantevole live sul filo delle più ricercate sonorità cubane. Cantante pop, interprete della scena musicale internazionale, dal forte carisma e dinamismo coinvolgente, personaggio pubblico e televisivo di elevato spessore, con questo spettacolo Irina Arozarena presenta un repertorio che attraversa la tradizione e l’evoluzione della musica cubana. A seguire, domenica 25 Luglio alle ore 20.00, la stessa formazione propone “La Cubana canta Napoli”, un travolgente omaggio alla canzone classica napoletana in musicalità cubana, tra bossa, bolero, son, chacha e rumba.