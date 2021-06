Tore Piana (EPI): la Regione sospenda l’appalto AOU di Sassari per servizio trasporto ambulanze intraospedaliero

Tore Piana (Energie per l’Italia), la Regione sospenda urgentemente l’appalto AOU di Sassari per servizio trasporto ambulanze intraospedaliero – prezzi di capitolato ritenuti non congrui – tutte le associazioni del servizio ambulanze locali non si sono presentate all’appalto per i prezzi ritenuti non remunerativi e sottocosto dai parametri previsti per legge dai CNN sugli stipendi dei dipendenti. serve una attenta verifica dalle autorità competenti.

Fa discutere animatamente il mondo della Sanità Sassarese e quello delle associazioni che gestiscono i servizi trasporto delle ambulanze nel Nord Sardegna, a causa dell’apertura delle buste, in questi giorni, dell’appalto bandito dall’AOU (Azienda Ospedaliera Universitaria) di Sassari per l’affidamento del servizio di trasporto pazienti intraospedaliero. L’appalto vale circa 2 milioni di Euro.

Un appalto fortemente contestato da tutte le Associazioni che operano nel Nord Sardegna e che sino a oggi gestiscono in economia il servizio affidato dall’AOU di Sassari, a causa dei prezzi a base di gara ritenuti troppo bassi e non remunerativi ed in alcuni casi pare anche sotto la soglia prevista dalle Leggi e dai contratti di Lavoro Nazionali previsti per i dipendenti, una situazione questa che se vera renderebbe nulla l’appalto stesso. A riguardo, afferma Tore Piana segretario regionale del movimento politico Energie Per L’Italia, tutte le Associazioni del Nord Sardegna ( 13 su 13) che oggi svolgono il servizio, invitate alla gara, non hanno partecipato perché ritengono non congrui e non remunerativi i prezzi a base di gara del servizio.

Ad essersi presentata con una propria offerta, pare sia stata un Consorzio di Cooperative con sede nella Penisola, pare un Consorzio con capo Fila una cooperativa avente sede legale a Messina. In questi giorni i responsabili della AOU di Sassari, sembra che stiano aprendo l’unica busta di offerta presente e valutando le documentazioni richiesta per poi procedere all’aggiudicazione della gara, continua Tore Piana. A nulla pare siano servite le numerose segnalazioni inviate alla AOU di Sassari che evidenziavano la problematica e a nulla sono servite alcune interrogazioni presentate in Consiglio Regionale sull’argomento.

Oggi afferma sempre Tore Piana, esistono due problemi, il primo che non si può abbandonare e tagliare completamente dal servizio, una realtà Sassarese formata in anni e anni di esperienza delle Associazioni locali presenti. Secondo per quanto fanno rilevare le stesse associazioni, il fatto dei prezzi assolutamente non remunerativi e se accertato da quanto detto dalle stesse associazioni, al di sotto dei minimi tabellari previsti dai CNNL cui tutti devono rispettare per la remunerazione del personale addetto alle ambulanze.

Per queste ragioni, che ritengo fondate, a nome del movimento politico che coordino, continua Tore Piana, chiedo ai vertici dell’AOU Sassari, di sospendere l’aggiudicazione dell’appalto con procedura immediata ed in auto tutela. Invierò oggi stesso una lettera di richiesta ufficiale al commissario dell’Aou Sassarese, al Presidente della Regione Solinas e all’Assessore alla Sanita Nieddu, conclude Tore Piana.