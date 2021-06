Tore Piana, “Energie per l’Italia Sardegna”: Consiglio Regionale impantanato per la spartizione delle poltrone

Consiglio Regionale impantanato per spartizione di poltrone, brutta pagina per la Sardegna in un momento in cui l’Isola ha troppe vertenze aperte e il mondo del lavoro ha bisogno di risposte e certezze immediate. Bilancio, Urbanistica, Piano Casa, Trasporti, Recovery Fund e PSR fra le vertenze più urgenti.

Ad affermarlo il Coordinatore Regionale del Movimento Politico “Energie Per L’Italia Sardegna”, Tore Piana.