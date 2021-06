Surf,Garda Trentino: dal 20-23 giugno i Mondiali Giovanili Slalom

Dal 20 al 23 giugno al Circolo Surf Torbole si svolgeranno i Mondiali Giovanili Slalom.

A seguire la RRD One Hour Classic, la regata slalom più partecipata in Italia: sold out con i 100 iscritti raggiunti.

Il Garda Trentino è decisamente a pieno ritmo con gli eventi internazionali che vengono organizzati dai circoli velici del territorio: nel fine settimana, con cerimonia di apertura sabato 19 giugno alle ore 19:00, inizieranno al Circolo Surf Torbole i Campionati del Mondo Youth e Junior della disciplina Slalom/tavole di serie riconosciute dalla classe internazionale IFCA (International Funboard Class Association), un evento che raduna i migliori giovani, che trovano nello slalom la specialità più emozionante.

Potenza, precisione in manovra e velocità le principali caratteristiche per riuscire ad esprimersi al meglio.

Un centinaio gli iscritti suddivisi per metà circa nelle due categorie junior (under 17) e youth (under 21) provenienti da 16 nazioni, per lo più europee, tra cui molti turchi e francesi. Il Circolo Surf Torbole organizza questo primo evento iridato stagionale (seguirà ad ottobre il mondiale Techno 293) con il neo-eletto Consiglio Direttivo, che settimana scorsa ha confermato Armando Bronzetti alla Presidenza, Giovanni Nogler alla vicepresidenza e Andrea Battistel direttore di sede. Molte le novità con l’elezione di alcuni atleti del circolo, che saranno impegnati nel prossimo quadriennio, come Greta Marchegger e Bruno Martini, insieme a Paola Foladori, Elena Pitton, Stefano Bonazza, Sarah Maffeo. Nel collegio di sorveglianza votati Andrea Turetta, Lois Reichholf e Daniele Trapella; revisori dei conti Andrea Mantovani, Massimo Polettini e Davide Vecchi.

