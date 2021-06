Superbonus e fotovoltaico, chi può usufruirne

Migliorare le nostre condizioni di vita, quelle dei nostri concittadini e di tutto il pianeta è davvero possibile.

Superbonus: L’aumentata consapevolezza ed una maggiore coscienza collettiva in tema di salvaguardia ambientale oltre agli incentivi fiscali che offrono la possibilità di riqualificare le abitazioni e dotarsi di pannelli fotovoltaici non lasciano più spazio alle scuse.

La stagione estiva costituisce un ulteriore incentivo per poter sfruttare al meglio il Superbonus fotovoltaico.

advertisement

Tale soluzione offre molteplici vantaggi, tra cui la riduzione di inutili sprechi sia energetici che economici oltre ad un migliore impatto sull’ambiente.

Chi avesse la necessità o il semplice desiderio di rinnovare la propria abitazione, con interventi mirati a migliorarne la classe energetica e restaurarne parti comuni, può avvalersi del Superbonus del 110% per l’efficientamento energetico. Il fotovoltaico per accumulo – che comporta anche l’installazione di pompe di calore o del cappotto termico che completano e rendono ottimale l’intervento – è compreso tra quelli indicati dal Decreto Rilancio e prorogati con la Legge di Bilancio (dic. 2020). Le agevolazioni fiscali promosse saranno valide per tutto il 2021 e per il 2022 seppur con scadenze differenziate.

Per usufruire del Superbonus fotovoltaico è però necessario che al termine dei lavori la classe energetica dell’edificio risulti superiore di almeno due punti. Le agevolazioni sono dirette a persone fisiche e ad altre figure giuridiche come: condomini, cooperative abitative ad uso condiviso, Onlus, associazioni e società sportive dilettantistiche ed Istituti autonomi di case popolari.

Considerando, invece, gli edifici destinatari degli incentivi previsti, le tipologie riguardano le abitazioni unifamiliari e pertinenze; edifici composti da diverse unità immobiliari, accatastate distintamente; condomini (incluse parti comuni ed unità singole) ed unità immobiliari funzionalmente indipendenti come, per esempio, le ville a schiera.