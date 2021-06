Stellantis Termoli, Ugl Metalmeccanici:” Riunito il direttivo provinciale”

Si è riunito il direttivo provinciale dell’Ugl metalmeccanici alla presenza del Segretario Nazionale della Federazione, Antonio Spera. Presenti tutti i quadri dirigenti dei Metalmeccanici Ugl, la discussione è stata incentrata sulla crisi che sta colpendo l’automotive e sulle ripercussioni che potrebbero interessare il sito di Termoli, dovuto anche alla transizione verso l’elettrificazione. Il Segretario Nazionale Spera, ha ribadito la massima attenzione del sindacato in questa fase delicata, in attesa del nuovo piano industriale di Stellantis, che non può non tener conto del sito termolese, da sempre stabilimento di punta nella produzione dei motori.

“Da questo direttivo è emersa la volontà di coinvolgere anche gli organi politici molisani per arrivare ad una maggiore unità sindacale. Serve urgente una politica sindacale industriale a tutela del territorio che si proietti a difesa del lavoro e dell’occupazione in Molise ridando speranza – conclude Spera -, con punti d’incontro e dialogo, al futuro lavorativo che deve essere sistema cardine e di riferimento per le future relazioni tra sindacato e lo stabilimento Stellantis Termoli ed il suo indotto ad esso collegato”.