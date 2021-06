Soup-linea spegnimento. Riepilogo giornaliero incendi

In data odierna, su un totale di 20 incendi occorsi sul territorio regionale, si segnalano 2 incendi che hanno richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale:

1 – Incendio in agro del Comune di PULA località “IS ISCAS”, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di PULA. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione forestale di PULA coadiuvata dal personale eliportato, da 1 squadre Forestas dei cantieri di ARCU IS MOLAS. L’incendio è tuttora in corso e sta interessando superfici incolte e vegetazione riparia sul rio Pula.

2 – Incendio in agro del Comune di SOLARUSSA località “IS CUCCURUS”, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di ORISTANO. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione forestale di ORISTANO coadiuvata dal personale eliportato e dal personale del Nucleo GAUF di Oristano, da 1 squadra dei VVF di Oristano. L’incendio ha percorso una superficie di circa 2 ettari di pascolo nudo e incolto. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 18:45.