1 – Incendio in agro del Comune di Loiri Porto San Paolo località “Montiggiu Tundu-“, dove sono intervenuti due elicotteri provenienti dalle basi del Corpo forestale di – Limbara e di Alà dei Sardi . Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Padru – coadiuvata dal personale eliportato, da 4 squadre Forestas.,

Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 16.11 .

2 – Incendio in agro del Comune di Ittireddu località “C.Sapattada”, dove sono intervenuti 3 elicotteri provenienti dalle basi del Corpo forestale di Anela, Bosa e Alà dei Sardi ed un Canadair proveniente da Olbia Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Ozieri – coadiuvata dal personale eliportato, da 3 – squadre Forestas dei cantieri di Ozieri san Nicola , di Nughedu San Nicolò, Ozieri -Benamajore , 2 squadre delle Compagnie barracellari di Nughedu e do Ozieri, una squadra dei VVF di Sassari e da una squadra di volontari delle associazioni di Ozieri. Le operazioni di spegnimento non si sono ancora concluse.

advertisement

3 – Incendio in agro del Comune di Galtellì località “P.te Bartara”, dove sono intervenuti 2 elicotteri provenienti dalle basi del Corpo forestale di Farcana e Sorgono . Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Orosei coadiuvata dal personale eliportato. Le operazioni di spegnimento non si sono ancora conclus.