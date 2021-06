Soup-linea spegnimento: riepilogo giornaliero incendi

In data odierna, su un totale di 29 incendi occorsi sul territorio regionale, si segnalano 8 incendi che hanno richiesto l'intervento del mezzo aereo del Corpo forestale

1 – Incendio in agro del Comune di GERGEI località “BAU TRIGA”, dove sono intervenuti due elicotteri provenienti dalle basi del Corpo forestale di VILLASALTO e SORGONO. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di ISILI coadiuvata dal personale eliportato, da 1 squadre Forestas dei cantieri di BARUMINI e da 2 squadre di volontari delle associazioni PROCIV GUASILA. L’incendio ha percorso una superficie di circa 6 ettari di stoppie di grano. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 13:35.

2 – Incendio in agro del Comune di CALANGIANUS località “CUMITASANNA”, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di LIMBARA. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di CALANGIANUS coadiuvata dal personale eliportato, da 1 squadre Forestas dei cantieri di LURAS TOVEDDU , 1 squadre dei VVF di TEMPIO e da 1 squadre di volontari delle associazioni di AVPC TEMPIO PAUSANIA. L’incendio ha percorso una superficie di circa 0,12 ettari di stoppie. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 15:05.

3 – Incendio in agro del Comune di CARBONIA località “CORONA MARIA” (pineta di Cortoghiana e Riserva forestale di Nuraxi Figus), dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di MARGANAI. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di CARBONIA coadiuvata dal personale eliportato, da 2 squadre Forestas dei cantieri di GONNESA NURAXI FIGUS e IGLESIAS LAGO CORSI e da 4 squadre di volontari delle associazioni di TERRAMARE CARBONIA, ADAVD GONNESA e SOCCORSO IGLESIAS. L’incendio ha percorso una superficie di circa 0,1 ettari di rimboschimento di conifere a Pinus sp. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 15:40.

4 – Incendio in agro del Comune di SERRAMANNA località “CANTONIERA MASAINAS”, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di PULA. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di SANLURI coadiuvata dal personale eliportato e dal personale specializzato del Nucleo GAUF ripartimentale di CAGLIARI, da 1 squadre Forestas dei cantieri di VILLACIDRO , 1 squadra della Compagnia barracellare di SERRAMANNA e da 4 squadre di volontari delle associazioni di AVSAV VILLACIDRO, PAN SILIQUA e L’AQUILA ASSEMINI. L’incendio ha percorso una superficie di circa 18 ettari di stoppie, incolti e frangivento di Eucaliptus. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 16:18.

5 – Incendio in agro del Comune di CARBONIA località “CAMPU FRASSOLIS”, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di MARGANAI. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di CARBONIA coadiuvata dal personale eliportato, da 1 squadre Forestas dei cantieri di IGLESIAS LAGO CORSI , 1 squadre dei VVF di CARBONIA e da 2 squadre di volontari delle associazioni di TERRAMARE CARBONIA e SOCCORSO IGLESIAS. L’incendio ha percorso una superficie di circa 6 ettari di stoppie. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 18:20.

6 – Incendio in agro del Comune di NORAGUGUME località “RIU CANNISONES”, dove sono intervenuti due elicotteri provenienti dalle basi del Corpo forestale di SORGONO e ANELA. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di BOLOTANA coadiuvata dal personale eliportato, da 1 squadra dei VVF di NUORO, da 1 squadre Forestas dei cantieri di BOLOTANA BARDOSU. L’incendio, distribuito in 3 focolai distinti, di cui uno in periferia abitato, ha percorso una superficie di circa 5 ettari di pascolo alberato. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 18:50.

7 – Incendio in agro del Comune di FONNI località “GREMANU”: a seguito ricognizione di Eli Farcana, principio d’incendio già spento a terra, non si è reso necessario l’intervento aereo.

8 – Incendio in corso in agro del Comune di OROTELLI località “S.S. TRASVERSALE SARDA”, dove sta intervenendo un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di FARCANA.