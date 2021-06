Somma Vesuviana verso una città Plastic Free

“Alla prima raccolta tenutasi nella zona alta di Santa Maria a Castello avevo affermato che quell’evento sarebbe stato solo l’inizio per questo paese. Noi non ci sostituiamo al servizio di raccolta che a Somma funziona bene con una differenziata al 71% ma mettiamo insieme ragazzi e famiglie affinché possa aumentare questa sensibilità nell’opinione pubblica tutta e non solo sommese nei confronti della tutela del patrimonio ambientale e culturale. Noi non puliamo le strade come qualcuno erroneamente ha detto, ma siamo l’anello di rapporto tra società civile, istituzioni e ambiente. Se magari dovessimo trovare un divano depositato in campagna non è perché non funziona il servizio di raccolta ingombranti ma è dovuto al fatto che qualche incivile che, non vuole bene al patrimonio ambientale, ha pensato di scaricarlo abusivamente e magari non è neanche di questo territorio.

A questo punto annunciamo il nostro impegno costante, senza sosta. Dopo aver pulito le campagne dello Zingariello, oggi, Sabato 12 Giugno, alle ore 17, famiglie, ragazzi, bambini ed anziani, potranno partecipare all’azione che metteremo in campo in località Malatesta. Questa volta proveremo a ridare dignità ad una delle periferie più martoriate dall’incresciosa abitudine degli sversamenti illeciti di rifiuti. Mi auguro che la cittadinanza recepisca il segnale che noi vogliamo dare e si unisca a tutti i volontari PlasticFree che arriveranno da tutta la provincia e da tutta la Campania. Sono azioni che non stiamo mettendo in campo solo a Somma Vesuviana ma in tutta Italia, in tutti i piccoli e grandi paesi della nostra Italia”. Lo ha affermato Vincenzo Converti, coreferente di PlasticFree per Somma Vesuviana.

Dunque, oggi, Sabato 12 Giugno, alle ore 17, l’appuntamento è in Via Malatesta: famiglie, bambini, anziani, ragazzi, volontari di PlasticFree daranno vita ad una grande operazione di senso civico e lo faranno con le Istituzioni.

“Noi, in questi giorni abbiamo approvato il Protocollo d’Intesa con PlasticFree, Associazione riconosciuta e affermata a livello nazionale che sta conducendo su tutto il territorio ampie campagne di sensibilizzazione a tutela dell’ambiente. Il Protocollo semplificherà tutti i passaggi burocratici tra le parti per permettere a PlasticFree la velocizzazione delle attività di volontariato sul territorio e creerà i presupposti per una cultura green in città. PlasticFree organizzerà appuntamenti per la raccolta della plastica e rifiuti non pericolosi con il coinvolgimento di ragazzi – ha affermato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana – e famiglie ma terrà anche lezioni itineranti di educazione ambientale nelle scuole sia in presenza che a distanza.

Inoltre si apriranno nuovi percorsi con campagne di informazione e sensibilizzazione online sui social geolocalizzate sul territorio, ma anche attraverso degli stand. Grazie a questo Protocollo d’Intesa avremo anche passeggiate ecologiche e turistiche sul territorio di Somma Vesuviana, ma i volontari potranno anche segnalare l’abbandono abusivo di rifiuti. Le passeggiate ecologiche daranno la possibilità ai giovani di ammirare e conoscere il patrimonio ambientale che abbiamo. Oggi, ad esempio, alle ore 17 saremo in Via Malatesta per un’altra grande operazione di raccolta. Il servizio di Igiene Urbana funziona bene con una differenziata al 71% in pandemia ma purtroppo abbiamo persone che arrivano anche da fuori zona a scaricare. Per questo motivo abbiamo installato molte telecamere ed altre ancora saranno installate a breve”.

Somma Vesuviana è ai piedi del Monte Somma, l’ultima parete rimasta del complesso vulcanico del Somma Vesuvio che nel 79 d.C. coprì Pompei.

“Molti pensano al Vesuvio – ha dichiarato Sergio D’Avino, Assessore alla Nettezza Urbana – ma Somma Vesuviana è ai piedi di un monumento geologico e gode di un patrimonio ambientale davvero unico, da tutelare e cerchiamo di farlo creando una coscienza che sia aperta ai temi riguardanti la sostenibilità. Il Servizio di Igiene Urbana sarà al fianco dei volontari PlastiCFree che potranno segnalare eventuale presenza di scarichi abusivi di rifiuti”

La piena approvazione arriva da PlasticFree. Subito tutti in azione: bambini, famiglie, anziani, ragazzi, OGGI – Sabato 12 Giugno alle ore 17 un’intensa azione ecologica in località Malatesta.

Ora PlasticFre è sbarcata anche a Somma Vesuviana.

“Molto importante il Protocollo approvato dalla Giunta Comunale di Somma Vesuviana – ha affermato Giovanna Raia, coreferente di PlasticFree per il territorio di Somma Vesuviana – soprattutto nella Giornata Mondiale degli Oceani. Quante volte abbiamo visto in tv le immagini dei mari pieni di tutto magari tranne che di natura? Troppe volte. Ora dobbiamo intervenire e coinvolgere sempre di più i bambini. Questo protocollo ci darà l’opportunità di operare nelle scuole con attività formative e di sensibilizzazione”.